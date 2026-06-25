San Enrique consolida su salto al «offshore» con la primera entrega del BalWin2 para Dragados

Astilleros San Enrique, integrado en el grupo Marina Meridional, avanza en su posicionamiento dentro del negocio de la construcción naval offshore y las energías renovables marinas con la primera operación de carga del proyecto BalWin2 para Dragados Offshore.

La maniobra, completada el pasado 19 de junio, comprendió un total de 204 toneladas de paneles estructurales fabricados en las instalaciones del astillero vigués. Según la compañía, la operación se desarrolló conforme a la planificación prevista y con la coordinación técnica habitual en este tipo de trabajos de alta complejidad.

El hito se enmarca en el segundo contrato firmado entre San Enrique y Dragados Offshore, después de que el astillero completase a comienzos de año la entrega de las últimas estructuras correspondientes al proyecto BalWin1. En aquel caso, los trabajos formaban parte de la subestación energética offshore desarrollada por Dragados Offshore en colaboración con la multinacional alemana Siemens.

El proyecto BalWin1 supuso la entrada de San Enrique en el mercado de las estructuras offshore para energías renovables. Ese proceso incluyó la homologación del astillero mediante las certificaciones UNE-EN 1090 e ISO 3834, que acreditan sus capacidades técnicas, productivas y de soldadura para operar bajo estándares internacionales de alta exigencia.

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Con la ejecución del BalWin2, San Enrique refuerza una línea estratégica vinculada a la construcción naval offshore y de buques, complementaria a su actividad de reparación naval. El astillero busca así consolidarse como proveedor especializado para proyectos de elevada complejidad técnica.