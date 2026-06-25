Automoción
Un problema con el suministro de internet paraliza Stellantis Vigo
La factoría lleva sin ensamblar vehículos desde las 9.30 horas por un problema ajeno a la empresa
La dirección constituye un gabinete de crisis y espera que se reestablezca el servicio «lo antes posible»
Stellantis Vigo está parada. Y en este caso, no es por la falta de componentes o por alguna incidencia de carácter interno. La planta de Balaídos lleva paralizada desde las 9.30 horas por un problema con el suministro de internet, lo que ha llevado a la dirección a constituir un gabinete de crisis para poder volver a montar vehículos cuanto antes.
El turno de mañana comenzó con normalidad, con los trabajadores de ambos sistemas ensamblando las furgonetas K9 y los todocamino Peugeot 2008 sin incidencias. Sin embargo, un problema ajeno a la compañía paró las máquinas: el suministro de internet, clave en esta época de industria 4.0 y el internet de las cosas.
Fuentes de la empresa confirman que siguen parados: falta información vital para seguir montando vehículos y el personal de oficinas o ingeniería tampoco puede operar. De hecho, algunos están usando sus propios móviles como puntos rúter para dotar a sus ordenadores de conexión.
Cada hora que pasa Balaídos deja de ensamblar aproximadamente un centenar de vehículos, con lo que los minutos cuentan. De ahí que la dirección, con José Luis Alonso Mosquera a la cabeza, haya activado un gabinete de crisis para tratar la situación.
Por el momento no se sabe exactamente qué ha sucedido para que la planta se quede sin internet y la empresa suministradora trabaja para reestablecer la conexión «lo antes posible».
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