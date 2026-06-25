Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaJácome presunta prevaricaciónMateo Resurrection FestCiberfraudes bancosTorturas franquistasEclipse total de SolDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Automoción

Un problema con el suministro de internet paraliza Stellantis Vigo

La factoría lleva sin ensamblar vehículos desde las 9.30 horas por un problema ajeno a la empresa

La dirección constituye un gabinete de crisis y espera que se reestablezca el servicio «lo antes posible»

Vista general de la naves de la factoría de coches de Stellantis Vigo en Balaídos.

Vista general de la naves de la factoría de coches de Stellantis Vigo en Balaídos. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Stellantis Vigo está parada. Y en este caso, no es por la falta de componentes o por alguna incidencia de carácter interno. La planta de Balaídos lleva paralizada desde las 9.30 horas por un problema con el suministro de internet, lo que ha llevado a la dirección a constituir un gabinete de crisis para poder volver a montar vehículos cuanto antes.

El turno de mañana comenzó con normalidad, con los trabajadores de ambos sistemas ensamblando las furgonetas K9 y los todocamino Peugeot 2008 sin incidencias. Sin embargo, un problema ajeno a la compañía paró las máquinas: el suministro de internet, clave en esta época de industria 4.0 y el internet de las cosas.

Fuentes de la empresa confirman que siguen parados: falta información vital para seguir montando vehículos y el personal de oficinas o ingeniería tampoco puede operar. De hecho, algunos están usando sus propios móviles como puntos rúter para dotar a sus ordenadores de conexión.

Cada hora que pasa Balaídos deja de ensamblar aproximadamente un centenar de vehículos, con lo que los minutos cuentan. De ahí que la dirección, con José Luis Alonso Mosquera a la cabeza, haya activado un gabinete de crisis para tratar la situación.

Noticias relacionadas y más

Por el momento no se sabe exactamente qué ha sucedido para que la planta se quede sin internet y la empresa suministradora trabaja para reestablecer la conexión «lo antes posible».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents