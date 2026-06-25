Marcos López releva a Roberto Tojeiro en la presidencia de Reganosa tras una etapa de fuerte expansión internacional

Marcos López asume la presidencia del Grupo Reganosa en sustitución de Roberto Tojeiro, que deja el cargo tras concluir el mandato puente iniciado en 2023. El relevo se produce después de tres años marcados por la internacionalización y el refuerzo de la actividad energética de la compañía con sede en Mugardos.

Tojeiro continuará vinculado a la empresa como miembro del consejo de administración, órgano del que Marcos López forma parte desde 2010. La compañía enmarca el cambio en una transición de continuidad, con Rodrigo Díaz al frente de la dirección general.

Cuando Roberto Tojeiro accedió a la presidencia de Reganosa, en 2023, impulsó una hoja de ruta a tres años orientada a ampliar y diversificar la actividad del grupo. Según la compañía, ese periodo deja una empresa «un 46% más internacional», con presencia operativa o de servicios en 35 países de los cinco continentes, tras sumar Australia y otros diez mercados durante el ciclo 2023-2026.

La etapa saliente también estuvo marcada por inversiones por 157 millones de euros. Entre las principales operaciones figuran la adquisición del 25% de Musel E-Hub, la incorporación a Reganosa Holdco del 15% de Regasificadora del Noroeste que estaba en manos de Sojitz, la compra de Saltos del Cinca a Plenium Partners y Bankinter, y la instalación del compresor de BOG (boil-off gas) en la terminal de Mugardos.

Esta última actuación ha contribuido a reforzar la seguridad de suministro del sistema gasista español, así como la independencia energética y la sostenibilidad ambiental. La compañía también destaca en este periodo la consolidación de un hub energético del noroeste peninsular, con polos en Mugardos y Gijón.

En paralelo, Reganosa ha avanzado en sus proyectos renovables, ha entrado en el segmento de la generación energética verde con activos propios y ha incorporado el suministro de bioGNL a buques y camiones cisterna. La diversificación energética se suma a la actividad tradicional del grupo en infraestructuras gasistas y servicios vinculados al sistema energético.

La presidencia de Tojeiro también deja cambios internos relevantes. La empresa ha renovado dos tercios de su equipo directivo, ha desarrollado nuevas capacidades digitales y ha lanzado OIIO, una plataforma 360 de eficiencia energética dirigida a industrias y hogares. Además, ha impulsado junto a dss+, antigua Dupont, un plan de transformación en materia de seguridad.

Otro de los hitos del periodo fue el aval definitivo del Tribunal Supremo a la tramitación administrativa de la Terminal de Energía de Mugardos, una infraestructura cuyo project finance ha quedado ya completamente amortizado.

Durante estos años, Reganosa celebró además su vigésimo quinto aniversario, efeméride que la compañía utilizó para poner en valor su impacto en Galicia. La empresa ha favorecido la entrada en la comunidad de 350 teravatios hora de energía en condiciones ventajosas, ha aportado al puerto de Ferrol su primer tráfico, ha contribuido con 118 millones de euros en impuestos y tasas, y ha participado en la operativa de medio millar de buques y 70.000 camiones cisterna.

La empresa subraya también su papel en el despliegue de las renovables, el funcionamiento de los ciclos combinados, la seguridad de suministro y la competitividad de compañías que emplean a unas 15.000 personas.

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Con la llegada de Marcos López a la presidencia, Reganosa abre una nueva etapa en la que la dirección general seguirá en manos de Rodrigo Díaz. La compañía presenta el relevo como una garantía de continuidad para un proyecto que combina infraestructuras gasistas, internacionalización, eficiencia energética y desarrollo de nuevos vectores verdes.