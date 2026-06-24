Stellantis Vigo se vuelve a quedar sin apoyos del Perte para descarbonizar la planta «por falta de crédito»

Stellantis lleva años trabajando por la descarbonización de sus operaciones en Europa. Paneles solares, eólica, almacenamiento en baterías, geotermia... En el caso de Vigo, la planta está en plena transición verde y entre sus planes está darle la vuelta a su mix energético a finales de la década. Balaídos quiere dejar el gas, electrificar procesos e incorporar cada vez más energía renovable. Por ese mismo motivo, la dirección (desde la capitaneada por Ignacio Bueno a la actual de José Luis Alonso Mosquera) viene demandando apoyos al Gobierno en el marco del Perte de Descarbonización. Unas ayudas que siguen sin llegar: Industria vuelve a dejar fuera el proyecto olívico, en este caso, «por falta de crédito».

Hace ya tres años, Stellantis Vigo cifraba la ayuda necesaria en 4 millones de euros, que serían clave para ayudar a que el gas pase a representar solo el 8% de su consumo de la factoría en 2030. Desde entonces, las diversas rondas lanzadas por el Gobierno en el marco de este Perte no repartieron subvenciones para Balaídos, mientras otras instalaciones de automoción como la de Stellantis Figueruelas (Zaragoza) o la de Mercedes en Vitoria sí figuraban en las resoluciones. La primera, por ejemplo, se adjudicó casi 14 millones de euros; la segunda, 13 millones.

Este miércoles el Ministerio de Industria y Turismo publicó la concesión de ayudas definitivas dirigidas a la industria manufacturera dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2026. En total, el departamento que dirige Jordi Hereu confirmó que se adjudican 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos, entre los que figuran los tres situados en Galicia con las cuantías que ya se dieron a conocer en la resolución provisional de abril: 40,4 millones de euros para Alcoa, 10,7 millones para Intasa (filial maderera de Gadisa) y 5,3 para Papelera de Brandía, de Santiago.

Y si hay resolución para las ayudas definitivas, también hay listados de apoyos denegados, desistidos y desestimados «por falta de crédito». Entre las denegadas hay dos proyectos asturianos (de Fertiberia y Saint-Gobain Cristaleria) que no superan el umbral establecido en el criterio de elegibilidad, mientras que en la resolución de aquellos que rechazan las subvenciones está la valenciana Raeefrio y Alcoa, aunque en este caso por el proyecto presentado por la sociedad Alúmina Española, también en Lugo.

En el apartado de iniciativas desestimadas hay un total de 43 proyectos, de los que dos son gallegos. Uno es el presentado por Bioetanol Galicia, de Curtis, que planteaba «actuaciones de descarbonización en la planta industrial»; el otro es del Stellantis para la factoría de Vigo, un «proyecto estratégico de inversión industrial para la descarbonización de procesos productivos». Junto con Balaídos, otra planta de automoción que se quedó fuera es la de Seat Martorell.

Industria informa que entre los sectores que han recibido ayudas destacan la producción de aluminio (por Alcoa), la fabricación de papel (Unión Industrial Papelera en Barcelona con 38,1 millones de euros), el sector químico (Evonik con 30,1 millones de euros) o, sobre todo, el cementero, que concentra más de 300 millones de euros. Destaca Cemex en Tarragona, con 200 millones de euros, y Votorantim Cementeros en León, con 119 millones de euros.