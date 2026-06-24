Stellantis Vigo regulariza la paga de beneficios correspondiente a 2023 tras la decisión del Supremo

La dirección de Stellantis Vigo se citó con la plantilla para abordar la paga de beneficios (o CLPI) correspondiente a 2023. A petición de los sindicatos, se trató la decisión del Tribunal Supremo conocida hace dos semanas, cuando rechazó el recurso presentado por la empresa y confirmó la sentencia que acabó anulando esta paga en la planta de Vigo y del resto de centros de Stellantis en España al considerar que sus condiciones eran discriminatorias al dejar fuera a la gente que estuvo de baja aquel curso. La dirección informó a la plantilla que dará cumplimiento a la sentencia y abonará la diferencia.

La CLPI se calcula en función de los resultados del grupo, no está consolidada y se negocia en paralelo con el convenio colectivo. CC OO, UGT y SIT firmaron el acuerdo sobre la retribución variable, pero la CUT lo recurrió al entender que perjudicaba a los trabajadores que se encontraban de baja, ya que se les reducía la prima.

El Supremo les dio la razón y ahora la empresa comunicó que regularizará aquel abono. Así, las personas que estuvieran de incapacidad temporal por contingencias comunes durante 2023 se le abonará el importe de la prima cobrada en 2024 en la nómina del mes de junio. Y para el caso de las personas que ya no se encuentran en la empresa, el pago se realizará mediante transferencia y para gestionarlo se habilitó un correo electrónico (clpi23vigo@stellantis.com). En un plazo de un año deberán remitir fotocopia del DNI y certificado de titularidad bancaria para reclamar la cuantía.

Stellantis lleva dos años seguidos con malos resultados, siendo los de 2025 los peores desde que se creó la compañía con 22.300 millones de euros en pérdidas. Esto provocó que los trabajadores se quedasen este curso sin la paga de beneficios, pese a que en Vigo se batió el récord de producción. El año anterior, en cambio, el grupo optó por repartir un bono extraordinario.

Otras medidas

La reunión tuvo lugar el mismo día en el que se acordó el calendario de trabajo para julio, repitiendo los máximos de producción y confirmando las vacaciones para los trabajadores de cada sistema.

Por otro lado, los sindicatos vuelven también a la carga por las altas temperaturas alcanzadas en fábrica y por la necesidad de más medidas para paliar el calor.