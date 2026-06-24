El Ibex 35 pierde los 19.400 puntos tras ceder un 0,45%

El Ibex 35 ha finalizado este miércoles con un recorte del 0,45%, hasta situarse en los 19.389,50 puntos, en un contexto marcado por las dudas en torno a la inteligencia artificial (IA), según los expertos.

Los analistas de Renta 4 han destacado que en la sesión del martes se registraron caídas en el sector tecnológico estadounidense "ante un empeoramiento del sentimiento en torno a la IA por una combinación de razones, destacando los avances en modelos chinos que podrían ofrecer una mejor relación rendimiento/coste, una competencia que podría generar dudas sobre el liderazgo de las grandes tecnológicas americanas".

En el plano empresarial nacional, y fuera del selectivo, Amper ha informado de que, a través de su filial brasileña Elinsa do Brasil, se ha adjudicado un nuevo contrato con el grupo Equatorial para la prestación de servicios eléctricos en el Estado de Pará por un importe superior a los 14 millones de euros. Asimismo, OHLA ha comunicado que su filial estadounidense, Judlau Contracting, ha sido condenada a pagar 43,9 millones de dólares (38,6 millones de euros) por un litigio relacionado con cuestiones laborales en el estado de Nueva York.

De su lado, Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para este miércoles, al tiempo que FCC votará también en su junta de hoy la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

En este contexto, los valores más alcistas de la jornada en el Ibex han sido Aena (+2,79%), IAG (+2,73%), Cellnex (+2,04%), Merlin Properties (+1,55%) y Puig (+1,52%). De su lado, Indra encabezó los descensos (-4,27%), seguida de Acerinox (-3,70%), Repsol (-3,62%), Bankinter (-3,08%) y ArcelorMittal (-2,94%).

El resto de los principales parqués europeos han cerrado con signo mixto: el británico FTSE 100 subió un 0,31%, el francés Cac 40 aumentó un 0,54%, el alemán Dax retrocedió un 0,62%, el italiano FTSE MIB cayó un 0,74% y el Euro Stoxx 50 cedió un 0,25%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al cierre de las Bolsas europeas con subidas: el Dow Jones avanzaba un 0,96%, el S&P 500 un 0,82% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, repuntaba un 0,60% frente a las caídas experimentadas en días anteriores.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 74,04 dólares, un 3,94% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 70,43 dólares, un 3,80% menos. Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,340%, frente al 3,392% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 46,8 puntos básicos.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,27% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1351 dólares por cada euro. En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 2,98% hasta situarse en los 4.025 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 2,83%, hasta los 60.681 dólares.