Galicia revalida su récord exportador hasta abril a pesar de las tensiones comerciales

Hasta el pasado marzo, Galicia encadenaba cinco meses de caídas consecutivas en sus exportaciones por las tensiones comerciales. Bajo un clima hostil para las relaciones entre países a cuenta de la agresividad arancelaria del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ha hermetizado el mercado norteamericano pero cuyo efecto se ha contagiado más allá de sus fronteras. Las ventas al extranjero de las empresas gallegas se redujeron en octubre (-3%), noviembre (-7,4%), diciembre (-2%), enero (-6,3%) y febrero (-1,9%). Y no fue hasta el tercer mes de 2026 cuando por fin volvieron a remontar, con un alza del 4,8%, rompiendo su mala racha en un momento difícil de asimilar: el estallido de la guerra de Oriente Medio. Este abril, según los datos más actualizados del Instituto Galego de Estatística (IGE), la comunidad ha vuelto a mostrar su resistencia a la inestabilidad internacional, elevando sus exportaciones un 1,9% hasta acariciar los 2.835 millones de euros. Un aumento a tener muy en cuenta, ya que supone cerrar el primer cuatrimestre con un nuevo récord exportador. Nada menos que 10.255,5 millones.

Las cifras publicadas por el organismo autonómico son provisionales, pero anticipan que el comercio exterior gallego revalida la mejor marca de su historia entre enero y abril, cosechada el año pasado, preservando su facturación intacta a pesar de los continuos choques globales. Francia y Portugal se consolidan como los dos grandes destinos de Galicia por valor, con 1.789 y 1.510 millones respectivamente (un 12,8% y un 8,5% más), mientras que Italia se queda en tercer lugar, con 896 millones, aunque retrocediendo con fuerza (-15,7%).

Entre los mercados que más pesan y más restan también están Bélgica (385 millones, -24,4%), Reino Unido (426 millones, -16,3%) y Alemania (577 millones, -12,5%), además del deterioro patente de Estados Unidos, donde las ventas bajaron un 21,3% hasta los 159 millones. Como punto positivo, al contrario, está el aumento de las exportaciones dirigidas a Países Bajos, que se dispararon más de un 60% hasta los 472 millones.

Por sectores, la automoción sigue siendo el principal motor exportador de Galicia, aunque pierde tracción. El sector ingresó 2.940 millones de euros entre enero y abril, el 28,7% del total, pero es un 9,9% menos que hace un año.

El textil es el segundo gran bloque, con 2.265 millones y un leve avance del 0,3%. Dentro de él, las prendas de vestir de punto crecieron un 3,1%, hasta los 828 millones, mientras que las de no punto se mantuvieron prácticamente planas, con 1.149 millones.

Entre los sectores más arraigados en Vigo y su área, la industria pesquera aguanta el tono positivo, con exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos valoradas en 613 millones, un 2,8% más. La conserva facturó al extranjero 344 millones, casi estable, con una ligerísima caída del 0,1%; y el naval exportó embarcaciones por 77,8 millones, un 9,9% más.

Las importaciones gallegas crecieron con mucha más fuerza que las exportaciones, eso sí. Solo en abril alcanzaron los 2.576 millones de euros, un 38% más, y en el conjunto del primer cuatrimestre ascendieron a 8.480 millones, un 18,8% más. Pese a ello, Galicia logró en abril un superávit comercial de 258 millones y en el acumulado del año firma un saldo positivo de 1.776 millones, con una cobertura superior al 120%.