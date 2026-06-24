Un experto advierte de que las especies invasoras amenazan «la pesca y el turismo» en la costa

El avance de las especies exóticas invasoras se ha convertido en una de las principales amenazas para los ecosistemas marinos y para actividades económicas tan relevantes como la pesca y el turismo. Así lo advirtió Julio de la Rosa, director del Aula del Mar-Ceimar y coordinador de Ceimar en la Universidad de Granada (UGR), durante su participación en el encuentro «Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral», organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga.

El investigador alertó de que los procesos de invasión biológica en el medio marino son cada vez más frecuentes y tienen consecuencias que trascienden el ámbito ambiental. Recordó que la expansión de estas especies altera el equilibrio de los ecosistemas y genera impactos directos sobre sectores que dependen de la buena salud del litoral.

Según explicó, una de las principales consecuencias es el desplazamiento de especies autóctonas, un fenómeno que puede provocar la reducción e incluso la desaparición de poblaciones nativas, lo que deriva en la pérdida de «muchas de las funciones ecosistémicas que esas especies suministraban».

La merma de biodiversidad no solo afecta al medio natural, sino también a los servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad. «De una forma u otra, tendremos que buscar alternativas o incluso pagar por esos ellos», advirtió el experto en referencia a funciones esenciales relacionadas con la calidad ambiental, la productividad pesquera o la conservación de los hábitats costeros.

El director del Aula del Mar-Ceimar recordó que la biodiversidad marina está presente en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la alimentación hasta la elaboración de productos farmacéuticos o cosméticos. Además, ecosistemas como las praderas marinas o los bosques de algas resultan fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y sostener recursos de gran valor social y económico.

Gran reto ambiental

De la Rosa subrayó que la conservación de la biodiversidad marina representa uno de los grandes retos ambientales de la actualidad. Aunque el conocimiento científico sobre los océanos ha avanzado de forma significativa en las últimas décadas, aseguró que todavía queda mucho por descubrir. «Apenas conocemos una ínfima parte de toda la biodiversidad marina existente y continúan descubriéndose nuevos ecosistemas de enorme importancia ecológica», destacó.

A esta falta de conocimiento se suman otros factores de presión, como el cambio climático, la contaminación o la transformación de los hábitats costeros por la actividad humana. Todos ellos contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de unos ecosistemas que desempeñan un papel esencial para el bienestar de la población y para numerosas actividades económicas ligadas al mar.

«La conservación de estas comunidades permite mantener servicios ecosistémicos fundamentales. Si perdemos biodiversidad, perderemos también muchos de los beneficios que recibimos actualmente», concluyó De la Rosa, que defendió la necesidad de formar nuevos especialistas capaces de estudiar y proteger unos ecosistemas marinos sometidos a una presión creciente.