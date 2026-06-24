Empresas
Europastry refuerza su posición en EEUU con la compra de Highland Baking, que le permitirá superar los 2.000 millones de facturación
La compañía norteamericana, reconocida por la calidad de sus productos, y seguirá operando bajo su marca actual y su equipo directivo
El primer fondo de Europastry alarga su participación en la compañía
Agencias
La catalana Europastry ha cerrado la compra de la empresa estadounidense especializada en la producción de pan de alta calidad para el canal 'food service' Highland Baking Company y prevé que la operación le permita superar los 2.000 millones de euros de facturación, informa en un comunicado. La compañía norteamericana cuenta con dos centros de producción en Northbrook (Illinois) y otro en Spartanburg (Carolina del Sur) y es "reconocida por la calidad de sus productos y su estrecha relación con sus clientes", y seguirá operando bajo su marca actual y con su equipo directivo.
Europastry ha explicado que la operación es "un paso decisivo" en su estrategia en Norteamérica, y que es un nuevo capítulo en su estrategia de adquirir, invertir y hacer crecer compañías emblemáticas para aumentar su presencia internacional y su oferta de productos. Así, impulsará "un ambicioso plan de inversión" en Estados Unidos enfocado en el incremento de capacidades productivas, el desarrollo de nuevas categorías de producto y llevar la amplia oferta de productos de panadería del Grupo a los clientes estadounidenses.
El presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés, ha explicado que la operación "es una oportunidad emocionante para crear un negocio de panadería más amplio y global".
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