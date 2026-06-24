Europa cuenta con más de 250 «hubs» de innovación digital

Europa dispone actualmente de 256 Hubs de Innovación Digital activos. Uno de ellos es DATAlife, impulsado por la Xunta de Galicia. Han movilizado unos 100.000 servicios. En España, operan 25, que, en conjunto, han prestado 10.451 servicios, el 10,5% del total continental.

DATAlife, como destacan desde la entidad, «ha funcionado como un piloto de referencia para toda Europa en materia de digitalización de sectores basados en biorrecursos, sostenibilidad y salud, duplicando el número medio de servicios de los «hubs» a nivel europeo».

Según traslada Sebastián Pantoja Conde, presidente de DATAlife, Galicia «cuenta hoy con un ecosistema más conectado, preparado y consciente del potencial de las tecnologías digitales para generar valor económico y social». «Es el mejor resultado que podemos celebrar», apuntó.

DATAlife cerró este mes su proyecto europeo con un «gran impacto transformador» para la comunidad. Comenzó en 2023 con la misión de impulsar la adopción de tecnologías emergentes dentro del tejido empresarial gallego en los sectores de agro-mar alimentación, forestal-madera, salud-cuidados y biotecnología.

Gracias al convenio de colaboración firmado con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el «hub» gallego mantiene abierto su catálogo de servicios especializados que cubren todas las fases del proceso de digitalización para empresas, «startups» y entidades gallegas que quieran dar el siguiente paso en su transformación digital.

Cualquier pyme, «startup» o entidad pública gallega puede acceder a servicios como el Asesoramiento Tecnológico o el Traza la Ruta y recibir apoyo para acceder a financiación o soluciones tecnológicas especializadas. «Todo ello sin coste para la empresa gracias a la financiación de Igape», informa DATAlife.