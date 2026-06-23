Los vigueses que conquistaron a Decathlon, L’Oréal, PepsiCo o Nissan

Decathlon, L’Oréal, Movistar, PepsiCo, Mapfre, Nissan o Lidl. Son algunas de las marcas que ya se han beneficiado del talento de Manuel Ferreira Lorenzo (1999) y Jacobo Peleteiro Lumbreras (1990), dos vigueses que pusieron en marcha en agosto de 2024 la empresa Adcities. Es «la primera plataforma que aplica la inteligencia del mundo digital a la publicidad en la calle». «Hasta ahora, poner un anuncio en una valla o una pantalla urbana era cuestión de intuición y experiencia: se elegía una ubicación, se reservaba y se esperaba. Nosotros lo cambiamos por completo», explican.

Han desarrollado un modelo contextual propietario alimentado por IA llamado OMI (Outdoor Media Intelligence) que analiza cada espacio publicitario físico, es decir, su entorno, el momento del día y lo que ocurre alrededor, para determinar en cuál de ellos el mensaje de una marca va a llegar mejor a su público objetivo. «Esto se llama publicidad contextual y permite a las marcas conectar con su audiencia de forma relevante y de forma privacy-first: sin precisar de información personal relevante», comenta Ferreira. Él reside en Madrid y Jacobo Peleteiro, en Miami.

Con la ayuda de la tecnología, Adcities integra y geolocaliza distintos soportes publicitarios —impresos y digitales, fijos y móviles, tanto en espacios interiores como exteriores— y crea un inventario unificado. Además, cartografía el entorno urbano en detalle, incluyendo calles, comercios y características del terreno, y estudia los patrones de desplazamiento de la población en función de la hora del día, el día de la semana o la época del año. Le suma a todo esto el análisis de factores coyunturales, como eventos, festividades o las condiciones meteorológicas, que pueden alterar la dinámica habitual de la ciudad, con el objetivo de optimizar la planificación y el impacto de las campañas publicitarias.

«Es lo que hace Google cuando decide qué anuncio mostrarte en internet» Manuel Ferreira — Cofundador de Adcities

«Es, en esencia, lo que hace Google cuando decide qué anuncio mostrarte en internet, pero aplicado a lo que ves cuando caminas por la ciudad», indica Ferreira antes de señalar que Adcities tiene «relaciones activas con todos los grandes grupos de agencias, como Dentsu, Omnicom, WPP, Havas o Publicis». «Tenemos presencia en España como «hub» para Europa, París para Francia, Dubái para liderar MENA (Oriente Medio y Norte de África) y en las capitales de México, Brasil y Colombia para la región de Latinoamérica», relata.

Adcities, en la que trabajan casi 40 personas, gestiona inventario en soportes físicos de distintos formatos: pantallas digitales, mobiliario urbano, vehículos y retail. Participa «en todos los mercados» y está conectada «a más de 300 proveedores de soportes, algunos de tamaño global, como JCDecaux o Clear Channel, y otros más regionales o incluso locales», lo que ofrece «una capilaridad sin precedentes». «Lo que nosotros hemos hecho es llevar la lógica del marketing digital —la segmentación, la automatización, la medición— a un sector que, históricamente, ha funcionado con herramientas muy analógicas», apostilla Ferreira.

Adcities actúa como un partner integral de activación publicitaria, permitiendo a las marcas segmentar audiencias, planificar, ejecutar y medir campañas en el mundo real de forma contextual a través de una única plataforma. La compañía acompaña a los anunciantes durante todo el proceso, desde la compra y activación de la campaña hasta el análisis de resultados. Ofrece métricas en tiempo real, como los impactos cualificados, el alcance, la afinidad con el público objetivo, la frecuencia de exposición, los mapas de calor o el indicador Go-To-Store, que mide la capacidad de una acción publicitaria para generar visitas físicas a los establecimientos. De este modo, las marcas pueden gestionar y optimizar sus campañas de principio a fin.

Más de 4 millones

Esta firma ya ha logrado más de 4 millones de dólares de inversión «para acelerar su expansión global y seguir invirtiendo en producto». La previsión es «volver a levantar una gran ronda Serie A a finales de 2027, ya con inversores institucionales de origen europeos y americanos en su mayoría». «España es nuestro mercado de origen y el centro de nuestras operaciones para Europa. Trabajamos con marcas y agencias en todo el territorio nacional. En cuanto a Galicia, estamos abiertos a cualquier marca o medio con presencia allí que quiera explorar lo que la publicidad exterior inteligente puede hacer por ellos», comenta.