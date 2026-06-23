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Rueda reivindica el liderazgo exterior del textil gallego en su visita al nuevo edificio de Zara en Arteixo

Las nuevas dependencias, concebidas con criterios orientados a la sostenibilidad y la eficiencia, suman más de 170.000 metros cuadrados

Un momento de la visita de Rueda y Lorenzana al nuevo edificio de Inditex.

Un momento de la visita de Rueda y Lorenzana al nuevo edificio de Inditex. / FdV

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Borja Melchor

Vigo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el peso del sector textil en la economía gallega y su contribución a la proyección internacional de la comunidad. Lo hizo durante una visita al nuevo edificio de Zara en el complejo de Inditex en Arteixo, donde incidió en el apoyo del Gobierno gallego a una industria que considera estratégica por su capacidad para generar empleo y atraer inversiones.

Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y fue recibido por el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. Durante el recorrido, conoció las nuevas instalaciones en las que desarrollan su actividad los equipos de diseño, patronaje y otros perfiles comerciales vinculados a Zara, uno de los principales motores del grupo textil.

Las nuevas dependencias suman más de 170.000 metros cuadrados y, según se puso de relieve durante la visita, han sido concebidas con criterios orientados a la sostenibilidad y la eficiencia. El edificio forma parte del complejo que Inditex tiene en Arteixo y concentra distintos equipos vinculados al desarrollo comercial de la marca.

Exterior de las instalaciones.

Exterior de las instalaciones. / FdV

En el transcurso de la visita, el presidente de la Xunta subrayó que Inditex es «un referente a nivel internacional» y destacó que la compañía contribuye a llevar «la moda gallega por todo el mundo». Además, defendió la posición de Galicia como uno de los principales polos de la industria textil y de la confección en España.

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Rueda también recordó el liderazgo exterior del sector gallego. Señaló que Galicia fue en 2025 la comunidad autónoma con mayor peso en las exportaciones textiles del país. Según los datos trasladados durante la visita, las ventas al exterior realizadas desde Galicia representaron cerca del 32% del total nacional de las exportaciones de la industria textil.

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