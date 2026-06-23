El proyecto Mudarpesca, en marcha: diagnóstico, grupo de expertos y divulgación

El proyecto Mudarpesca ha comenzado a definir las primeras herramientas con las que pretende abordar uno de los grandes retos del sector pesquero: garantizar el relevo generacional y atraer nuevos profesionales a una actividad que afronta dificultades para incorporar mano de obra. La iniciativa, que reúne a entidades de España y Portugal, celebró en Vigo su primer encuentro presencial de trabajo los días 18 y 19 de este mes en la sede de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), donde se concretaron las fases de actuación.

Una de las primeras medidas será la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades actuales del sector en materia de empleo y renovación generacional. Este análisis permitirá identificar los principales obstáculos que dificultan la incorporación de nuevos trabajadores a la pesca y servirá como punto de partida para diseñar futuras acciones adaptadas a la realidad de las zonas costeras del espacio transfronterizo.

El programa también contempla la creación de un Grupo Delphi formado por personas expertas vinculadas al ámbito pesquero, además de varios grupos de trabajo con representantes del sector en España y Portugal. El objetivo será recoger propuestas, detectar necesidades comunes y establecer líneas estratégicas que posteriormente se compartirán en un foro transfronterizo previsto en Portugal.

Otra de las actuaciones previstas será el desarrollo de una plataforma digital que facilitará el contacto entre empresas pesqueras y personas interesadas en trabajar en el sector. La herramienta buscará mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo y contribuir a acercar las profesiones del mar a nuevos perfiles laborales.

Divulgación

Junto a esta iniciativa tecnológica, Mudarpesca pondrá en marcha campañas de divulgación para mostrar las oportunidades profesionales que ofrece la actividad pesquera y mejorar la percepción social de un sector clave en las economías costeras. La intención es acercar estas ocupaciones a jóvenes y otros colectivos que puedan incorporarse a la cadena marítimo-pesquera.

Durante el encuentro celebrado en Vigo, también se avanzó en la coordinación técnica del proyecto y en su estrategia de comunicación conjunta. Las entidades participantes revisaron el calendario de difusión, la identidad gráfica y los mecanismos de colaboración para asegurar una ejecución coordinada entre todos los socios.

Mudarpesca está cofinanciado por el programa Interreg POCTEP 2021-2027 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se llevará a cabo hasta febrero de 2028. La iniciativa busca reforzar la cooperación entre Galicia y Portugal, mejorar la empleabilidad en las regiones costeras y contribuir a garantizar el futuro del sector pesquero.