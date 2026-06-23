La industria gallega de pescado congelado ya factura más de 5.000 millones y refuerza su dominio en España

Las materias primas pueden ser las mismas, o asemejarse, pero la realidad de los sectores de pesca fresca y pescado congelado no puede ser más distinta. El primero arrastra los pies, encorsetado por las limitaciones a la actividad, la falta de relevo generacional o de rentabilidad, mientras que el segundo continúa medrando, abriendo nuevos mercados y propiciando un refuerzo de capacidad fabril o logística con base principalmente en Galicia.

El top 100 de la industria española de pesca congelada anotó el pasado año unas ventas de 8.433 millones de euros, once puntos más que el ejercicio anterior, de acuerdo a los datos divulgados por el portal especializado Alimarket. De este importe, el 60% quedó en manos de compañías de capital gallego —la ratio había sido del 57% en 2024—, con unos ingresos de cerca de 5.040 millones de euros; representa un avance interanual de más del 16%. Estos valores no tienen en cuenta la facturación de productos refrigerados o precocinados, cada vez con mayor peso en los catálogos.

A excepción de la valenciana Comex Andina, los 10 primeros puestos de este ranking están monopolizados por firmas de Vigo y Marín. Buena parte del aumento de las ventas totales, además, se corresponden con el buen comportamiento de pesos pesados como Nueva Pescanova, Wofco o Profand, pero también de otros players más modestos en comparación como Interatlantic Fish, Pesciro o Europacífico. La multinacional de Chapela —sus ventas consolidadas volvieron a superar el umbral de los 1.000 millones de euros, con un fuerte protagonismo de la acuicultura— anotó unas ventas de 853,4 millones de euros de pescado y marisco congelados, frente a los 623 millones del año anterior. Eso sí, en 2024 Nueva Pescanova aún utilizaba el periodo abril-marzo para delimitar su ejercicio fiscal.

El ranking por facturación Ventas de pescado y marisco congelados (top 10 gallegas) Nueva Pescanova: 853,4 millones € Grupo Profand: 711 millones € Wofco Group: 530 millones € Grupo Iberconsa: 449 millones € Grupo Pescapuerta: 301 millones € Mascato: 246 millones € Grupo Pereira: 203 millones € Interatlantic Fish: 185 millones € Frioantartic: 120 millones €

El tercer puesto correspondió a Wofco, con 530 millones de euros en este segmento de negocio (un 28% más, con 104.000 toneladas), ya digerida al completo la integración de Fandicosta y con un vergel de nuevos proyectos. A punto de poner en marcha la factoría de procesado de langostino en Hohenau (Paraguay), el grupo vigués acaba de asumir la propiedad de la lomera que pusieron en marcha Marfrío y la desaparecida Atunlo en Vila Nova de Cerveira. La compañía ha sido precoz desde sus inicios: este año cumple solo 10 años de trayectoria. Pocos más que Grupo Profand, de hecho, líder indiscutible en el conjunto de la industria y que en 2025 registró unas ventas de 711 millones solo en congelados (+12,3%). La compañía que lidera Enrique García Chillón acaba de sellar la compra de Unión Martín, que en congelado anotó ventas de 119 millones.

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Iberconsa sufrió un ligero retroceso, no solo en el negocio de los congelados —449 millones facturados en 2025—, aunque con el foco puesto en su negocio core, el de la pesca, motivo por el que se deshizo de su participación en la logística Protea, como desveló FARO. Su accionista de control, Platinum, ha decidido posponer su hoja de ruta de desinversión. En este vagón de cabeza del ranking perseveran con buenos registros las habitualmente estables Pescapuerta (301 millones de euros), Mascato (246 millones) o Pereira (203 millones). Interatlantic Fish experimentó un avance más que notable, hasta los 185 millones (+55,4%); Pesciro hizo lo propio en otro 35,3%, hasta los 115 millones en ventas de congelados.