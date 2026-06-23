GrupoNogar dedica 3,3 millones para digitalizar e incrementar la eficiencia en sus terminales portuarias gallegas

GrupoNogar, especializada en la gestión de graneles agroalimentarios y otras mercancías, destinó 3,35 millones de euros a digitalizar e incrementar la eficiencia en sus terminales portuarias en Galicia. Esta operación le permite lograr mejoras de eficiencia superiores al 20% «no solo en las velocidades de carga y descarga de buques, sino también en los sistemas de control, monitorización de mercancías, seguridad con detección temprana y automatización de la expedición de mercancías».

Galigrain, filial logística de GrupoNogar, ha desplegado, entre otras instalaciones, sistemas de control remoto para la carga ferroviaria en el puerto de Marín. También ha instalado cámaras térmicas, sensores, quioscos de autoservicio para transportistas, sistemas de absorción de polvos o pasarelas automatizadas en la terminal de Punta Langosteira (A Coruña). Este proyecto, denominado Galigrain Smart Port, se ha desarrollado entre finales de 2024 y la primavera de este año, tras la construcción y validación de distintos prototipos y ensayos impulsados por el área de Innovación de la compañía, con sede en Marín.

La inversión supone la digitalización integral de procesos vinculados a los 600 buques graneleros que gestiona GrupoNogar cada año y a las más de 5 millones de toneladas de mercancía que mueve anualmente en los puertos gallegos con destino al sector agroalimentario

Galigrain Smart Port incorpora el sistema operativo Saicyt, junto con tecnología RFID, y el empleo de herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la trazabilidad de las mercancías, automatizar la medición de la carga de camiones y optimizar las descargas de los buques graneleros. «El trabajo comenzó en 2024 con la elaboración de los proyectos de I+D+i, la construcción de prototipos y su ensayo. Una vez validado cada proyecto, en cada puerto, acometimos la inversión», explica Javier Sánchez, responsable del área de Innovación de GrupoNogar.

La inversión de 3,35 millones cuenta con una financiación de 1,47 millones de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, canalizado mediante el programa PATSYD del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.