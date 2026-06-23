La construcción gallega pide medidas urgentes por el aumento de costes

La cadena de valor de la construcción en Galicia reclama la adopción de medidas urgentes para hacer frente al incremento de costes derivado de la crisis en Oriente Medio y que los encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas se utilicen únicamente de forma excepcional. Estas son las principales conclusiones de la última reunión del Consejo Asesor de Galicia Constrúe, en la que participaron representantes de empresas, colegios profesionales y asociaciones vinculadas al sector.

Las entidades acordaron impulsar dos declaraciones conjuntas con las que pretenden trasladar una posición común ante dos cuestiones que consideran prioritarias. Por una parte, alertan de las consecuencias que está teniendo la inestabilidad internacional sobre los precios de la energía, los combustibles y las materias primas. Por otra, muestran su preocupación por el uso creciente de los encargos directos a medios propios en la contratación pública.

Respecto al contexto económico, el sector advierte de que el encarecimiento de los suministros está afectando al equilibrio financiero de numerosos contratos en ejecución y puede comprometer la puesta en marcha de nuevas actuaciones. Las organizaciones sostienen que esta situación repercute también en la inversión empresarial, el empleo y la capacidad para responder a necesidades como la construcción de vivienda o la rehabilitación del parque residencial existente.

Entre las medidas planteadas, figuran la revisión extraordinaria de precios en los contratos públicos actualmente en marcha, la actualización de los importes de licitación y la revisión periódica de los módulos de vivienda protegida. Asimismo, reclaman líneas de apoyo a la liquidez para las empresas y cambios de carácter estructural que permitan dotar de mayor estabilidad al sector ante futuras crisis.

La declaración también propone avanzar hacia un sistema permanente de revisión de precios, una planificación plurianual de la inversión pública y actuaciones destinadas a reforzar las cadenas de suministro estratégicas. El documento apuesta por impulsar la construcción industrializada y por un trabajo coordinado entre administraciones y agentes económicos para garantizar la viabilidad de la vivienda asequible.

Reducción de la competencia

En el ámbito de la contratación pública, las organizaciones firmantes defienden que los encargos a medios propios deben responder a circunstancias excepcionales y estar debidamente justificados. A su juicio, un uso habitual de esta fórmula puede reducir la competencia y limitar las oportunidades de participación de empresas y profesionales que están capacitados para ejecutar obras, prestar servicios o suministrar materiales en condiciones de mercado.

El sector no cuestiona la existencia de esta herramienta, pero sí reclama mayores garantías de transparencia y control. Entre otras propuestas, plantea reforzar la justificación económica y jurídica de cada encargo, realizar consultas previas al mercado y facilitar el acceso público a la información relativa tanto a los encargos como a las posteriores subcontrataciones.

Galicia Constrúe subraya que la construcción desempeña un papel estratégico en la economía gallega por su capacidad para generar empleo y contribuir a ámbitos como la transformación industrial, la transición ecológica, el acceso a la vivienda y el desarrollo de infraestructuras. Las declaraciones cuentan con el respaldo de numerosas entidades representativas del sector en la comunidad, entre ellas, asociaciones empresariales, colegios profesionales, federaciones de constructores y organizaciones vinculadas a la ingeniería, la arquitectura y los materiales de construcción.