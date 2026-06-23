Aunque el buque oceanográfico Falkor Too existe como tal desde hace poco más de tres años, su idilio con los mares comenzó mucho antes. No con ánimo investigador, claro: fue concebido como un potente y moderno buque multipropósito especializado en operaciones offshore y construcción submarina, entregado por el astillero vigués Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) en el año 2010. Entonces se llamaba Polar Queen, pertenecía a la noruega Rieber Shipping y daba luz, de otro modo, sobre las profundidades oceánicas. Lo hizo intensamente desde el Golfo de México —frente a las costas texanas o la península del Yucatán— o el Mar del Norte, hasta que el buque pasó, en 2021, a manos de la Schmidt Ocean Foundation. Esta organización, creada por Eric y Wendy Schmidt, volvió a confiar en Freire para convertir aquel offshore en el primer oceanográfico de carácter filantrópico que opera a nivel mundial. Lo llamó Falkor Too por La historia interminable de Michael Ende.

Este barco científico no ha dejado de hacer simplemente magia desde entonces. Ha documentado nuevas especies de pulpo y hasta localizado un mensaje en una botella. Y a él le corresponde el logro de haber captado por primera vez, gracias al submarino tripulado en remoto (ROV, remoted operated vehicle) SuBastian, un ejemplar vivo de calamar gigante hamiltoni. Ahora desde las costas de Brasil, un equipo científico a bordo del Falkor Too ha divulgado el descubrimiento de más de 30 nuevas especies marinas en una expedición comandada por la científica del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian Karen Osborn. «El hábitat más extenso de la Tierra, la zona intermareal, está repleto de animales increíbles que apenas comenzamos a comprender», ha destacado la líder del proyecto.

Confeti en la oscuridad: el oceanográfico vigués «Falkor Too» vuelve a hacer magia en el océano / Schmidt Ocean Foundation

La zona intermareal de los océanos es aquella franja de agua que está entre la capa iluminada por el sol y el lecho marino, y que es además la menos explorada del planeta. En esta ocasión, la expedición de la Schmidt Ocean ha identificado un nuevo anfípodo —un pariente lejano de cangrejos y langostas—, nueve tipos de medusas o siete sinfonóforos, emparentados con las anteriores. Ctenóforos —son ejemplares con cilios o pestañas brillantes, que son lo utilizan para nadar—, larváceos o rizadarios gigantes, que pese a su nombre son organismos unicelulares. «Me sigue fascinando la fantástica variedad de soluciones que han desarrollado para sobrevivir en este formidable entorno, y eso me impulsa a seguir planteándome preguntas sobre nuestros océanos», ha añadido Osborn.

Confeti en la oscuridad: el oceanográfico vigués «Falkor Too» vuelve a hacer magia en el océano / Schmidt Ocean Foundation

El equipo que ha participado en esta misión, todavía en marcha —el Falkor Too se encuentra ahora en Trinidad y Tobago— se ha valido de avances científicos y técnicos desarrollados por múltiples entidades de todo el mundo, como ha puesto en valor el instituto Schmidt. Por ejemplo, han utilizado sistemas de imagen del complejo oceanográfico norteamericano MBARI —para quien Freire también construyó un barco científico, el David Packard—, cámaras de sombreado de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (Jamstec) o un microscopio para microbios de la Universidad de Stanford. El doctor Manu Prakash, de esta última institución educativa, ha destacado que «ahora podemos observar en directo los procesos internos de estos organismos extremos, adaptados para soportar una presión y una oscuridad inmensas».

Bajo una luz hecha en Galicia.