Anotó a un cliente como moroso con un préstamo «usurero»: condenada en Vigo una financiera por vulneración del derecho al honor

La Central de Información de Riesgos del Banco de España, conocida comúnmente como CIRBE, es una base de datos donde consta la información de préstamos, créditos, avales y garantías que cada entidad mantiene son sus clientes. No es un registro de morosos, como destaca ya de inicio el organismo supervisor, y su finalidad es administrativa a fin de recabar y tratar los datos de riesgos crediticios de empresas o personas físicas. Pero puede comportarse como tal y, a la postre, generar una vulneración del honor.

Que es lo que le sucedió a un cliente que acaba de ganar un pleito contra Wizink Bank en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo (plaza nº 1). La financiera vulneró su derecho al honor y, además de pagar las costas del procedimiento judicial, deberá indemnizarlo con 6.000 euros, una cantidad muy elevada para este tipo de pronunciamientos. Contra la resolución, que fue dictada con fecha del 7 de mayo por la jueza Lorena López Mourelle, cabía recurso de apelación.

Según consta en la sentencia, el demandante fue incluido en la CIRBE a mediados de 2023 por una deuda de 4.638 euros. «El actor desconocía que sus datos estuvieran incluidos en la CIRBE en situación de morosidad», un hecho que no le fue notificado en ningún momento. «Además, él no tenía por qué sospechar que así fuera al no tener deudas exigibles ni vencidas». Fue a finales de 2024 cuando lo supo, en el momento en que formalizó un contrato de compraventa de una vivienda y pagó a la inmobiliaria 5.000 euros en concepto de arras. Al realizar las gestiones para conseguir una hipoteca fue informado que constaba como moroso y «no pudo conseguir préstamo alguno».

Aquella deuda que aparecía en la CIRBE procedía de un contrato de tarjeta revolving que fue declarado nulo en 2022 por un juzgado de Madrid por usurero, pese a lo cual el demandante fue igualmente anotado en la central de riesgos. Su defensa, ejercida por David García Montoliú, apuntó que «la inclusión indebida de datos, cuando la CIRBE se comporta como un fichero de morosos [...], supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor por la desconsideración personal y profesional que conlleva la condición de moroso». El afectado perdió los 5.000 euros que había adelantado en el contrato de arras. El Ministerio Fiscal interesó estimar su demanda contra el grupo financiero.

La magistrada ha atendido «sustancialmente» las peticiones del cliente. «Aun cuando la condenada haya recurrido esta resolución —en referencia a la nulidad del préstamo— lo cierto es que no estamos ante una deuda vencida ni liquida ni exigible estando además está sometida a controversia judicial en la que, a mayores, se ha dadao la razón al demandante». Y abunda: «Solo puede concluirse que la deuda cuyo impago motivó la inclusión del demandante en CIRBE era dudosa y por lo tanto no era exigible ni estaba vencida, pues aunque no consta la fecha de tal inclusión, se sabe que lo estaba al menos desde enero 2023, esto es, incluso después de que se hubiera interpuesto la demanda de nulidad, y se ha mantenido hasta la actualidad de manera indebida siendo conocedor el demandado (Wizink Bank) del procedimiento interpuesto por el actor instado la nulidad del contrato que la había generado».

Noticias relacionadas

El cliente solicitaba una indemnización de 10.000 euros, finalmente rebajada a los mencionados 6.000.