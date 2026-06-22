Energía
La Xunta llevará al Constitucional el decreto estatal de zonas de aceleración renovable
El Gobierno gallego sostiene que la norma invade sus competencias en ordenación del territorio y energía al dejar solo el 0,16% de la comunidad como área apta para estos proyectos
La Xunta abrirá un nuevo frente judicial con el Gobierno central por el desarrollo de las energías renovables. El Consello ha acordado este lunes recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que regula las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables, al entender que la norma limita la capacidad de Galicia para decidir dónde pueden implantarse estos proyectos.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, acusó al Ejecutivo central de imponer un mapa que, en la práctica, deja a la comunidad sin margen de decisión. «No permite determinar dónde están esas zonas», afirmó tras la reunión semanal del Gobierno autonómico.
La Xunta sostiene que Galicia debe poder adaptar la planificación renovable a su territorio y a sus prioridades. Según defendió Rueda, el Estado puede fijar unas reglas generales, pero corresponde al Gobierno gallego concretar cómo se aplican en la comunidad.
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fue más allá y advirtió de que el decreto convierte en obligatorio un mapa que hasta ahora era solo orientativo. Según sus datos, ese cambio deja como zonas aptas apenas el 0,16% del territorio gallego y, además, en áreas dispersas y de poco tamaño.
Para la Xunta, ese diseño hace inviable desarrollar con normalidad nuevos proyectos renovables en Galicia. Por eso, el Gobierno gallego considera que la norma estatal invade sus competencias y acudirá al Constitucional.
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