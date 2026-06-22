Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de abril y el interés sube al 2,90%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.010 préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de abril, inferior en casi 7 puntos al experimentado en marzo (+9%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,90%, por debajo del 2,84% de marzo y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del cuarto mes del año se acumulan ya 15 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el cuarto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,1%, se constituyó en abril a tipo variable, mientras que el 62,9% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 14,3% y el capital prestado disminuyó un 14,6%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda retrocedió un 0,5% respecto al mes previo.

En los cuatro primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7,9%, con avances del 19,6% en el capital prestado y del 10,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

Cataluña y Andalucía, las que más hipotecas sobre viviendas firman

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el cuarto mes del año fueron Cataluña (7.506), Andalucía (7.460), Madrid (6.305) y Comunidad Valenciana (4.833).

Nueve comunidades firmaron el pasado mes de abril más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Castilla-La Mancha (+18,7%), Cataluña (+18,5%) y Asturias (+12,5%), únicas regiones con incrementos interanuales de dos dígitos.

Por contra, se registraron descensos interanuales en ocho regiones, principalmente en Baleares (-23,9%), Navarra (-20,9%), Extremadura (-9,9%) y Castilla y León (-5,9%).

El total de fincas hipotecas sube un 1,4%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en abril un 1,4% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 51.136 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 22,7% interanual en el cuarto mes del año, hasta los 10.512,5 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 21%, con 205.581 euros.

Bajan un 6,3% las hipotecas que cambian de condiciones

El pasado mes de abril un total de 9.837 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 6,3% inferior a la de igual mes de 2025. Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 6.500 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 15,8% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 577, un 26,7% menos que en abril de 2025. Por su parte, en 2.760 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 38,1% más que igual mes de 2025.

Noticias relacionadas

De las 9.837 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de abril, el 82,4% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.