Galicia absorbe 164 millones en inversiones extranjeras hasta marzo, casi un 40% más

La inversión extranjera se recupera en Galicia tras el batacazo de 2025, en el que la comunidad apenas captó 236 millones de euros, un 60% menos y su menor nivel en tres años. El primer trimestre de 2026 vuelve a ser determinante para el territorio gallego, con una inyección de casi 164 millones en menos de 100 días (+39%) que sitúa este arranque como el segundo mejor de la serie histórica de la Secretaría de Estado de Comercio, y el quinto consecutivo al alza. En las últimas tres décadas, solo se conquistó una cifra mejor entre enero y marzo de 2019, cuando la autonomía absorbió 504 millones de capital foráneo.

El salto tiene nombre italiano y acento vigués. Porque aunque el Registro de Inversiones Exteriores no identifica empresas ni operaciones concretas, el contexto apunta de forma clara a la adquisición de ACSM por parte de Prysmian. Del país de la bota llegaron 151,2 millones de euros, más del 92% del total, y exactamente esa misma cantidad aparece imputada a la división de actividades auxiliares del transporte marítimo. El grueso del importe, la fecha, la nacionalidad del inversor y esta clasificación encajan con la compraventa del negocio de la compañía olívica, especializada en servicios submarinos, inspección y apoyo a la instalación de cables.

La transacción se cerró en febrero por 169 millones de euros, incluyendo 24 millones vinculados al capex de un nuevo buque entregado en el último trimestre del 2025. Con la integración, el gigante con sede en Milán incorporó una compañía con presencia también en Canarias y más de 20 años de experiencia offshore.

El efecto estadístico de la compra es clave. Sin la inyección italiana, la inversión extranjera recibida por Galicia en el primer trimestre habría sido testimonial. Reino Unido se sitúa muy lejos como el segundo gran país inversor, con 8,6 millones, y Francia ocupa el tercer puesto, con cuatro millones. Entre los tres concentran casi todo el capital foráneo declarado en la comunidad entre enero y marzo.

La fotografía revela, por lo tanto, un trimestre excepcional, pero muy dependiente de una única gran operación corporativa. De igual modo, cambia sustancialmente el mapa por origen del capital, teniendo en cuenta que Estados Unidos, protagonista en el primer trimestre de 2025, se hunde ahora a niveles prácticamente nulos.

Hace un año, las inversiones estadounidenses en Galicia superaron por poco los 96 millones de euros en el primer trimestre, y la mayor parte de esa cuantía (75 millones) se correspondió con la aportación realizada por Alcoa para constituir con Ignis EQT la sociedad conjunta destinada a respaldar el futuro del complejo de San Cibrao, en Lugo. Aquel acuerdo dejó a Alcoa con el 75% de la joint venture y a Ignis EQT con el 25% restante, con una aportación inicial conjunta de 100 millones para financiar las operaciones y facilitar el rearranque de la planta de aluminio.

Galicia, sexta en España

El avance gallego se produce en un escenario de fuerte crecimiento de los flujos internacionales hacia España. En el conjunto del país, la inversión extranjera directa alcanzó los 6.567 millones de euros en el primer trimestre, un 22,6% más que en el mismo periodo del 2025.

El tirón nacional vuelve a estar muy concentrado en los grandes polos económicos. Madrid captó 3.367 millones, más de la mitad del total, mientras que Cataluña recibió 1.542 millones. Entre ambas comunidades absorbieron cerca de tres de cada cuatro euros invertidos desde el exterior en España entre enero y marzo.

A mucha distancia se situaron los demás territorios. La Comunidad Valenciana aparece como tercera comunidad por volumen, con 487 millones, seguida de Castilla y León, con 290 millones, y Andalucía, con 198 millones. Galicia ocupa la sexta posición, con 164 millones en la estadística estatal, por delante de Aragón, que recibió 159 millones, y de la Región de Murcia, con 102 millones. El resto de autonomías se repartieron unos 260 millones.