Dorothee Van Gemert, directora de producto de Nationale-Nederlanden: "El cliente espera gestionar su salud de forma ágil y sencilla con la tecnología"

Nationale-Nederlanden ha reforzado en los últimos tiempos su presencia en el ramo de salud. ¿Qué papel juega y va a jugar este segmento dentro de la estrategia global de la compañía en España?

El ramo de salud es ya un pilar estratégico clave para Nationale-Nederlanden y lo seguirá siendo en los próximos años. Forma parte de nuestra ambición de convertirnos en un referente en el mercado de protección, combinando soluciones de salud, vida y ahorro y responde además a las necesidades que nuestros clientes nos han trasladado tras procesos de escucha activa.

Las cifras respaldan nuestra apuesta. Gracias, entre otros factores, a nuestra alianza con Sanitas, hemos incrementado las ventas en soluciones de saludy superado los 17000 asegurados en el último año.

¿Qué tendencias del mercado y cambios en los hábitos de los clientes han impulsado la ampliación de la oferta en salud?

El cliente exige soluciones que les aporte flexibilidad, personalización y control sobre su gasto. Ya no existe un único modelo válido, sino que cada persona quiere adaptar sus servicios a su estilo de vida y a su uso real de los servicios sanitarios. Es la hiperpersonalización de los servicios de la que tanto hablamos en el sector y a la que nos hemos de adaptar si no queremos perder oportunidades.

Este cambio de modelo se produce, además, en un contexto de fuerte crecimiento del seguro de salud privado. Según el último Observatorio del Sector Sanitario Privado, más de 1 de cada 4 españoles cuenta ya con un seguro de salud, lo que confirma que estamos ante una tendencia estructural y no puntual.

Además, la digitalización ha cambiado radicalmente la forma de relacionarse con la salud, con una creciente demanda de servicios como la videoconsulta o la gestión online. A esto se suma una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención y el bienestar integral, así como el impacto de la longevidad, que exige soluciones más completas.

¿Qué necesidades concretas detectaron en los clientes que han dado lugar al lanzamiento de Salud Completo Copago?

Identificamos una demanda creciente de soluciones asequibles sin renunciar a una cobertura de calidad. De hecho, muchos clientes, especialmente aquellos que hacen un uso más puntual del seguro, prefieren pagar por lo que utilizan.

Salud Completo Copago responde precisamente a esa necesidad, permite ajustar la prima y adaptar el gasto al uso real, con copagos por servicio muy reducidos (desde 4€) y progresivos, lo que genera una mayor sensación de control para el cliente. Todo ello repercute directamente en la satisfacción y la fidelidad, y es para nosotros un buen ejemplo de cómo evolucionamos y adaptamos nuestra oferta para alinearla con las necesidades reales de nuestros clientes

¿Qué soluciones ofrecen para los autónomos? ¿Por qué este colectivo es estratégico y qué particularidades se han tenido en cuenta?

Los autónomos suponen cerca del 16% de la población ocupada de nuestro país, un porcentaje que es similar a su peso en el PIB. A diferencia de los asalariados, deben asumir en primera persona riesgos que en otros regímenes recaen sobre el empleador o el Estado. Esto los sitúa en una posición más vulnerable, tanto a corto plazo, por la variabilidad de ingresos o contingencias como enfermedad e incapacidad, como a largo plazo, ya que la pensión pública que perciben suele ser hasta un 40% inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Son, por lo tanto, un colectivo prioritario para nosotros, ya que necesitan soluciones muy específicas que combinen protección sanitaria y seguridad económica.

Por ello, adaptamos nuestros productos de salud a sus necesidades, incorporando coberturas como la incapacidad temporal, además de asistencia sanitaria completa.

¿Qué valor diferencial aporta el producto Salud+Vida frente a la contratación de productos por separado?

El principal valor diferencial es ofrecer una protección 360 en una única solución combinada. Esto no solo simplifica la experiencia del cliente, sino que además permite acceder a mejores condiciones que contratando productos por separado. De este modo, integramos la mejor asistencia médica, de la mano de Sanitas, con coberturas de vida que garantizan estabilidad económica ante situaciones como enfermedad grave, accidente o fallecimiento. Lo cierto es que, en un contexto de creciente incertidumbre, esta visión integral cobra más sentido que nunca.

¿Qué representa para Nationale-Nederlanden la alianza estratégica con Sanitas?

Sin duda, es una alianza clave y estratégica para nuestro crecimiento en salud. Nos permite combinar lo mejor de ambos mundos, la experiencia de Nationale-Nederlanden en protección y experiencia de cliente, con el liderazgo de Sanitas en asistencia sanitaria y salud digital.

En un entorno en el que la sanidad privada ya asume entre el 30% y el 40% de la actividad hospitalaria en España —incluyendo consultas, cirugías y urgencias—, contar con un partner como Sanitas, con un modelo asistencial integral, es un diferencial clave para ofrecer el mejor servicio al cliente.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecer un cuadro médico de primer nivel y una experiencia única, tanto presencial como digital, lo que ha sido determinante en el crecimiento que estamos experimentando.

¿Qué aprendizajes han surgido del trabajo conjunto en el tiempo que lleva puesta en marcha esta sinergia?

Uno de los principales aprendizajes es el del poder de la colaboración en segmentos que, como comentaba, respectivamente lideramos. Cuando dos compañías punteras alinean visión y capacidades, el resultado es una propuesta mucho más sólida para el cliente.

También hemos aprendido la importancia de integrar no solo productos, sino equipos, cultura y procesos. La colaboración entre nuestras redes comerciales ha sido clave, así como la formación específica en salud, que nos está permitiendo continuar mejorando los servicios que ofrecemos.

Cuando te alías con partners de primer nivel el resultado solo puede ser excelente.

¿Caben esperar nuevas colaboraciones con otros partners?

Nuestra prioridad es seguir desarrollando y consolidando esta alianza con Sanitas, que nos está reportando retornos muy positivos.

Dicho esto, siempre estamos abiertos a explorar nuevas colaboraciones que aporten valor añadido al cliente, especialmente en ámbitos como la salud digital, la prevención o los servicios complementarios. La clave es que cualquier sinergia contribuya a mejorar la experiencia y la protección del cliente.

La integración de los servicios en la App de Nationale-Nederlanden es uno de los pilares de la propuesta. ¿Qué papel juega la digitalización en la experiencia de cliente en salud?

La digitalización es fundamental, todos somos conscientes de ello en el sector. Es una exigencia, además, porque el cliente espera poder gestionar su salud de forma ágil, sencilla y desde cualquier lugar.

Con ese objetivo, nuestra app integra todos los servicios disponibles, desde videoconsultas hasta historial médico o gestión de citas, ofreciendo una experiencia unificada. Pero lo más importante es que esta digitalización no sustituye, sino que complementa el trato humano, permitiéndonos ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

El envejecimiento de la población es una realidad demográfica. ¿Cómo está respondiendo la compañía a las necesidades específicas del colectivo senior?

El segmento senior es absolutamente prioritario para nosotros. Productos como Contigo Senior están diseñados específicamente para personas mayores de 55 años, teniendo en cuenta sus necesidades tanto en salud como en protección. Además, entendemos que la longevidad requiere un enfoque integral que combine asistencia sanitaria de calidad, bienestar emocional y planificación financiera. Queremos garantizar que nuestros clientes mantengan una elevada calidad de vida durante la etapa sénior y durante su jubilación.

¿Cómo ha evolucionado el segmento sénior en las últimas décadas en términos de consumo?

El segmento sénior ha evolucionado hacia un perfil mucho más activo, informado y exigente. Hoy no solo busca cobertura médica, sino calidad de vida, prevención, bienestar y seguridad económica.

Además, atendiendo a algunos datos destacados de nuestro estudio sobre Longevidad, podemos apreciar una paradoja relevante, existe optimismo sobre la jubilación, pero también una falta de planificación financiera. Por ejemplo, el 82% de los españoles no ahorra lo suficiente para esta etapa, lo que refuerza la necesidad de soluciones que combinen salud y protección financiera.

¿Qué próximos pasos podemos esperar de Nationale-Nederlanden en el ámbito de la salud?

Nuestro foco inmediato es seguir consolidando nuestro crecimiento en salud, apoyándonos en la alianza con Sanitas y ampliando nuestra base de clientes. También continuaremos desarrollando soluciones más personalizadas, como la versión para autónomos, y reforzando nuestra propuesta digital y de experiencia de cliente.

¿Cómo imagina la evolución del seguro de salud en los próximos años y qué papel aspira a desempeñar la compañía en ese escenario?

El seguro de salud evolucionará hacia modelos más flexibles, personalizados y digitales, con un mayor peso de la prevención y del bienestar integral. En Nationale-Nederlanden aspiramos a ser un actor de referencia en esa transformación, liderando con propuestas innovadoras que integren salud, vida y planificación financiera. Nuestro objetivo es claro, acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, ayudándolas a proteger lo que más importa.