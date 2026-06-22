Y el crucero de Ritz-Carlton «Evrima» dejó Vigo atrás... por segunda vez

El primer crucero de ultralujo incorporado a la naviera The Ritz-Carlton Yacht Collection —marca comercial de Cruise Yacht—, bautizado de inicio como Azora y finalmente como Evrima, se convertiría en la construcción 1705 de Hijos de J. Barreras. Y, a la postre, en el último encargo de su historia. Con meses de retrasos y un sobrecoste monumental, la armadora —de mano de su entonces CEO, Douglas Prothero— logró sortear un embargo judicial y se lo llevó a Santander con el pretexto de someterlo a los trabajos de pintura en obra viva, obra muerta y superestructura. Nunca regresó.

Y, ya en operación comercial, el Evrima no había retornado a Galicia hasta ahora. El buque, de algo más de 190 metros de eslora, recaló en la mañana de este lunes en el muelle de A Coruña procedente de Leixões, en medio de un itinerario que rematará en el puerto de Dublín. La parada en el puerto herculino forma parte de una travesía de 9 noches, entre Lisboa y Dublín, en la que el crucero tocará siete puertos en total. «Los amantes del vino disfrutarán de la oportunidad de degustar vino de Oporto en esta región y pasar dos días explorando los viñedos de Burdeos», dice el mensaje promocional de esta ruta.

El Evrima volverá a pasar frente a Vigo a finales de agosto, en un viaje de 11 noches entre Londres y Barcelona; hará escala en Oporto. En el mes de julio, pero de 2027, volverá a ignorar la que fue su casa porque, de nuevo, hará escala en A Coruña e incluso en Santander. Pasará de largo de Vigo... una vez más.

El «Evrima», en A Coruña / Luis Francisco Fernández Martínez

Las cuentas

Pese al enorme tirón en el mercado mundial de viajes de lujo, y a portar la marca de la conocidísima cadena hotelera, la naviera Ritz-Carlton no nada en la abundancia, precisamente. Como analizó ya FARO, Cruise Yacht cosechó en el ejercicio fiscal de 2025 números rojos de más de 230 millones de dólares y ha tenido que apelar a un aplazamiento en el pago de la deuda. No saldrá de pérdidas hasta 2028, según sus propias estimaciones. En el año 2024 anotó un resultado negativo de más de 170 millones.

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El mismo informe da cuenta además de que la línea de préstamo suscrita con CaixaBank —que lidera un pool de bancos españoles—, por otros 299 millones de dólares, quedó vencida con fecha del 31 de diciembre. Esta última línea sí fue la utilizada para financiar el crucero Evrima; la naviera ha recibido una «dispensa» temporal, con lo que no se ha producido una ejecución del préstamo. El plan de negocio aprobado el pasado abril para el periodo 2026-2031 no proyecta alcanzar «los niveles medios de ocupación» del 85% que anotan las empresas de cruceros para este tipo de clientes hasta el año 2030. El valor en libros de los tres cruceros de The Ritz-Carlton Yacht Collection asciende a 1.559 millones de dólares.