Competencia alerta de los riesgos de monopolio por las funerarias en Galicia: de grandes empresas que controlan toda una comarca, al dominio en los crematorios

Los servicios funerarios son viejos conocidos de las autoridades que velan por el buen funcionamiento del mercado y el respeto a los derechos de los consumidores. Ahora mismo, la Comisión Galega da Competencia tiene entre manos dos investigaciones abiertas por la existencia de «indicios racionales de una posible conducta prohibida» por parte de varias firmas del sector en el contrato de la Consellería de Presidencia e Xustiza de abril de 2024 para el traslado de cadáveres para las autopsias del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Pone el foco en dos uniones temporales de empresas (UTE), las únicas que se postularon para la licitación en el área de Vigo y Pontevedra y en la de Santiago. La propia mesa de contratación alertó de la situación y, tras un primer análisis de lo ocurrido, el organismo presidido por Ignacio López-Chaves concluyó que la creación de esas alianzas «facilitó la eliminación de la concurrencia».

La disponibilidad de medios materiales y humanos y su solvencia económica por separado «hacen presumir que la dimensión de las UTEs no está justificada, ya que varias entidades podrían contar capacidad suficiente para concurrir individualmente», recoge la resolución. Dos de las empresas, Pompas Fúnebres de Arosa y Pompas Fúnebres del Atlántico, intentaron impugnar el expediente, pero sus alegaciones fueron rechazadas: no hay indefensión porque a lo largo de la instrucción podrán presentar todas las alegaciones y pruebas que consideren pertinentes.

Desde el punto de vista de la defensa de un mercado justo, equitativo y transparente, los servicios funerarios afloran «una serie de riesgos estructurales persistentes que justifican una atención prioritaria por parte de las autoridades públicas», esgrime la Comisión Galega da Competencia en el monográfico sobre el sector que acaba de publicar. Se cumplieron ya 20 años de la liberalización de la actividad, concebida hasta entonces como un monopolio municipal. A pesar de eso, «el análisis revela la existencia de mercados locales altamente concentrados, con barreras de entrada significativas y una presencia creciente de operadores integrados verticalmente con aseguradoras de decesos».

Quienes controlan tanatorios y crematorios tienen «una ventaja competitiva estructural susceptible de generar efectos de cierre de mercado», advierte el supervisor de la competencia en Galicia. Son instalaciones «difícilmente replicables en condiciones razonables». «Este riesgo se ve reforzado cuando dichos activos están integrados en grupos que operan simultáneamente en el mercado de seguros de decesos —añade—, lo que puede restringir de facto la libertad de elección de las personas consumidoras». A las que, además, se llega en un momento muy delicado, por el fallecimiento de un ser querido. «La práctica decisoria española ha enfatizado que la libertad formal de elección no equivale a libertad real —señalan los técnicos del organismo—. En contextos de vulnerabilidad, la información sesgada, la recomendación interesada o la canalización preferente desde aseguradoras integradas pueden producir efectos equivalentes a una exclusión».

Por territorios

A partir de la información del censo de empresas y establecimientos funerarios de Galicia, se observa una mezcla de iniciativa privada y la pública municipal en la estructura del sector, con gestión comunitaria también «de forma muy destacada en algunas zonas». Las diferencias van por barrios. En la provincia de Pontevedra saltan a la vista «grandes hubs urbanos» (los de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa) y un mercado «altamente profesionalizado y concentrado, donde grandes grupos empresariales conviven con empresas de ámbito comarcal muy potentes». A diferencia de otras partes de la región, pervive «una distribución capilar que cubre tanto el litoral urbano como las zonas de interior». Esas grandes corporaciones tienen una presencia «muy significativa», con un protagonismo especial de Albia Gestión de Servicios y su red «que abarca desde la capital hasta las comarcas de interior». Otras entidades «con gran capacidad operativa» y una oferta «integral» son Grupo Memorial y Pompas Fúnebres Europeas, que extienden sus servicios por otras provincias.

El perfil del sector en el caso de A Coruña se caracteriza por «una elevada profesionalización y la existencia de posiciones de dominio territorial muy claras por parte de grupos regionales y nacionales». Aguantan algunos velatorios municipales (como en Ames y Melide) y «ejemplos aislados» de gestión vecinal en Santa Comba. Mientras en Lugo predomina la red privada, Ourense sobresale por «una densidad excepcional de velatorios gestionados por la comunidad y los ayuntamientos».

Interior de un tanatorio / Carlos Pardellas

Aunque el sector esté fragmentado en muchas zonas rurales, se constata «una clara concentración de servicios en manos de unos pocos grupos empresariales en áreas geográficas específicas, lo que podría sugerir un riesgo de posición de dominio en dichas comarcas». ¿Cuáles? En Deza y Tabeirós, con Albia al frente de infraestructuras en Lalín, Silleda, A Estrada y Vila de Cruces; en Costa da Morte, con Grupo Bergantiños y Pompas Fúnebres San Antonio; en el eje Noia-Barbanza, donde Pompas Fúnebres del Noroeste desempeña «una posición dominante»; y en la zona de la montaña luguesa.

La Comisión Galega da Competencia llama la atención de «la mayor concentración del mercado» en el caso de los crematorios por la inversión que acarrean y las normativas ambientales. Habla de un «cuello de botella» en los servicios de incineración. Casi todos se localizan en polígonos industriales de ciudades o cabeceras de comarca (Vigo, Betanzos, Carballo, Santiago, Lugo o San Cibrao das Viñas); y pertenecen mayoritariamente a los grupos funerarios «más fuertes de cada provincia».

Las recomendaciones a los concellos

Las conclusiones generales del organismo son que en Pontevedra y A Coruña existe «cierta tendencia a la posición de dominio» por «grupos que controlan toda la cadena de valor en áreas geográficas cerradas». Como contrapeso está «la densa red» de velatorios vecinales de Ourense (por ejemplo, los 12 de Pereiro de Aguiar y 16 en Xinzo de Limia), actuando «como un freno eficiente a la expansión de grandes grupos nacionales». Y una clara asimetría en la oferta: mientras los ciudadanos de entornos urbanos puede acceder a «servicios integrales competitivos», los del rural «dependen de pequeñas empresas familiares o de la gestión comunitaria, que aunque es más económica, carece a menudo de servicios de cremación propios».

Muchas de las restricciones competitivas detectadas por la Comisión Galega da Competencia en el funcionamiento de las funerarias «no derivan necesariamente de conductas ilícitas», subraya el estudio, «sino de la propia estructura de mercado y del diseño del marco regulatorio local». De ahí que señale a las entidades locales por el «papel decisivo» que juegan para reequilibrar la situación, «pudiendo contribuir tanto a la apertura como al cierre del mercado mediante ordenanzas, licencias y concesiones».