La UE explora impuestos sobre criptoactivos y juego online para recaudar 11.000 millones

Los líderes de la Unión Europea exploran la introducción de nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto comunitario, entre ellas una tasa sobre las multinacionales digitales e impuestos sobre las apuestas online o los criptoactivos, con las que ingresaría hasta 11.000 millones más al año.

Con las posiciones del norte y el sur sobre el tamaño de las cuentas todavía enfrentadas, fuentes comunitarias señalan que la introducción de nuevos recursos propios "será una parte importante de la ecuación" para desbloquear unas negociaciones complejas que los Veintisiete se han comprometido a concluir a finales de año.

"Hoy los líderes han encargado a nuestros amigos irlandeses (próxima presidencia de turno de la UE) acelerar el trabajo en nuevos recursos propios. Necesitamos esos ingresos adicionales para tener un acuerdo en diciembre", explicó en una rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

A su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por un sistema "sólido y estable" de ingresos propios, al tiempo que llamó a lograr una posición "común" sobre cómo financiar el presupuesto antes de la cumbre de octubre.

En este contexto, generan interés entre las capitales las tres iniciativas que originalmente fueron planteadas por el Parlamento Europeo ante la falta de avances sobre otras cinco propuestas que la Comisión Europea planteó el verano pasado.

Ideas nuevas

Aunque son proyectos todavía por desarrollar sobre los que existen reservas, el Ejecutivo comunitario ha analizado que su recaudación potencial alcanzaría los 11.000 millones de euros, según un documento que la institución ha remitido a las capitales y al que ha tenido acceso EFE

La primera sería una tasa que gravaría la actividad las multinacionales digitales y con la que la UE ingresaría 5.000 millones de euros, según estimaciones de Bruselas a partir del dinero recaudado por España, Francia e Italia, los países que actualmente tienen un gravamen de esta naturaleza.

Otra idea sugiere gravar los beneficios o los ingresos de los operadores de apuestas en línea para recaudar hasta 1.900 millones, una medida a la que previsiblemente se opondría Malta pero que exigiría una armonización de un sector que hoy en día cada país define y aborda fiscalmente de maneras muy diferentes.

Por último, un gravamen a los criptoactivos que podría aplicarse sobre las transacciones con estos o sobre las ganancias de capital realizadas, pero al que Bruselas pone muchos matices por la falta de regulación armonizada, la dificultad para trazar la propiedad y operaciones con estos instrumentos, y la falta de datos fiables sobre su volumen o valor, entre otros.

Calcula que, en caso de gravar las transacciones a un tipo del 0,1 % se obtendrían entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, según cifras de 2025; mientras que las ganancias de capital representarían entre 1.000 y 2.400 millones de euros al año en el conjunto de la UE a los que podría aplicarse un tipo de referencia que no precisa.

Estas tres sugerencias -cuyas estimaciones son inciertas y dependen del diseño final- se suman al paquete que planteó la Comisión y que sigue sobre la mesa, pero que no ha generado un gran apetito entre los países

En concreto, sugiere recaudar unos 65.000 millones al año con nuevos ingresos a través del arancel climático del bloque (CBAM), el sistema europeo de comercio de emisiones o tasas basadas en la producción de tabaco, los residuos electrónicos no reciclados o el volumen de negocio de las empresas.

'Sine qua non'

Con estas propuestas sobre la mesa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de los más activos a favor de buscar nuevos ingresos, afirmó en una rueda de prensa que encontrar fuentes alternativas es "una condición 'sine qua non' de un acuerdo equilibrado" sobre las futuras cuentas.

Por su parte, el primer ministro neerlandés Rob Jetten afirmó que su país considera que "varias opciones" de las que están ahora sobre la mesa "son negociables" para su país, aunque Países Bajos rechaza cualquier gravamen adicional sobre las empresas.

Aun así, las conversaciones sobre las nuevas fuentes de ingresos también son enormemente complejas porque existen muchos vetos cruzados a estas ideas y a eso se suma que los grandes contribuyentes, que rechazan incrementar sus aportaciones al presupuesto común, piden más fondos para prioridades como defensa o competitividad en detrimento de las partidas tradicionales para agricultura y regiones.

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Así las cosas, los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto retomar las negociaciones presupuestarias en la cumbre de octubre sobre la base de un nuevo borrador que tendrá que elaborar Irlanda como nueva presidencia de turno de la UE, cargo que asume desde el 1 de julio, con la meta de lograr acuerdo antes de final de año. EFE