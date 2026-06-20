Indra pide a Asturias que declare proyecto estratégico la fábrica de blindados del municipio de Barros

La multinacional de defensa Indra ha solicitado al Gobierno del Asturias que su plan para establecer una fábrica de blindados militares en el taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en el municipio de Barros (Langreo) sea tramitado como Proyecto de Interés Estratégico (PIER), una normativa creada por el Ejecutivo asturiano en 2024 para acelerar los pasos administrativos de una inversión especialmente relevante para Asturias.

Fuentes conocedoras indicaron a este periódico que, a pesar de que las negociaciones entre Indra y Duro están siendo dificultosas por diferencias de precio entre las partes, el interés de Indra de la empresa de defensa por ubicar una planta de vehículos militares en Barros le ha llevado a pedir al Gobierno presidido por Adrián Barbón que el proyecto se tramite según las condiciones de la ley PIER. La norma facilita, entre otras cuestiones, una tramitación "urgente y preferente" en la que los plazos convencionales se reducen a la mitad. También otorga un acceso preferente a líneas de financiación, avales e incentivos económicos y financieros de la Administración autonómica.

A pesar del atasco de las negociaciones con Duro, desde la multinacional de defensa siguen considerando como "escenario prioritario" instalar una segunda fábrica de blindados en Asturias, que se sumaría a la del Tallerón de Gijón.

La razón por la que Indra sigue apostando por la región es que, precisamente, necesita que esa segunda factoría esté lo más cerca posible de la gijonesa, por razones logísticas y operativas. No obstante, en las últimas semanas ha ganado fuerza el municipio coruñés de As Pontes como candidato para albergar la inversión.

Entre los requisitos cuantitativos exigidos por la ley PIER para declarar estratégico un proyecto, ha cumplirse al menos uno de estos tres: creación de 100 empleos directos indefinidos a jornada completa en un plazo máximo de tres años desde las autorizaciones de puesta en marcha; ejecución de inversiones directas de al menos 30 millones de euros en un plazo inferior a dos años desde las autorizaciones; o mantenimiento de 200 empleos directos indefinidos a jornada completa durante tres años desde la publicación de la declaración en el BOPA.

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Hasta la fecha, sólo un proyecto está siendo tramitado como PIER en Asturias: la implantación de un hipermercado de Costco en Bobes (Siero). Ha decaído el de la mina de oro de Exploraciones Mineras del Cantábrico en Salave (Tapia de Casariego) y quiere solicitarlo el de la fábrica de obleas de silicio de Sunwafe en Gijón.