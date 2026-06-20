El Pulpo presenta un ERTE para 15 trabajadores en su sede central durante ocho meses tras la cesión de Nanos y la renegociación de la deuda

El Pulpo, la popular firma de moda gallega que tiene, entre otros clientes, al Celta de Vigo y la Real Federación de Fútbol, abre una nueva etapa. La compañía apostó por la diversificación haciéndose cargo de Nanos en septiembre de 2023 tras la subasta judicial de la marca de ropa infantil, en concurso de acreedores por el fallido plan de reestructuración que presentó para salir al paso de la enésima caída de ventas por la crisis del coronavirus. "Es una firma a la que admiramos y con la que compartimos valores muy significativos", aplaudieron los responsables de El Pulpo en aquel momento. Pero no dio el resultado esperado y sus nuevos dueños optaron por ceder la gestión de Nanos a Pontos Supremos, una proveedora portuguesa del textil con sede en Paredes (Oporto), durante cinco años. El acuerdo incluye diseño, producción y distribución de la firma infantil para todo el mundo y en todas las categorías.

Para ajustar sus dimensiones a la salida de Nanos del negocio, El Pulpo acaba de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 15 trabajadores de la sede corporativa de A Coruña. Será de 8 meses, según avanzó José Antonio Chacón, cofundador de la empresa, al portal Moda.es. Su intención es "ir absorbiendo a los trabajadores a medida que la actividad de El Pulpo crezca". Estima que la vuelta se completará en un año como mucho. "Lo antes posible, progresivamente", añaden fuentes de la firma.

"Esta medida se enmarca dentro del proceso de transformación y fortalecimiento de El Pulpo y tiene como objetivo preservar el empleo, garantizar la sostenibilidad del proyecto empresarial y acompañar la evolución de la organización hacia un modelo más eficiente, flexible y competitivo", explica en un comunicado difundido este sábado.

En paralelo, la compañía ha estado renegociando su deuda con los acreedores. Este viernes se cerró el pacto. El plazo de pago para el pasivo -el montante no se ha desvelado- se amplía, sin quitas de por medio. Xesgalicia, la sociedad de capital riesgo de la Xunta, le concedió un préstamo participativo de 1,5 millones de euros. El desembolso se efectuó en pasado año en dos pagos. El segundo, «para mejoras en la gestión y acciones encaminadas a su viabilidad».

El Pulpo cuenta ahora mismo con 9 tiendas, la mitad que llegó tener con la expansión con Nanos. Su red comercial abarca, además, 30 córners en El Corte Inglés con sus diferentes gamas de producto y vende en 200 tiendas multimarca.