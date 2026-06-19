Nodosa bota el «Pesantar 1», el nuevo gigante que construye el astillero de Marín

Nuevo hito significativo en la construcción del gigante que la armadora participada por la viguesa Profand encargó a Nodosa Shipyard. El Pesantar 1, como ha sido nombrado este arrastrero congelador, fue botado el miércoles de esta semana en un acto privado que según la firma de Marín «marcó un hito clave en el desarrollo del proyecto». Tras la maniobra, que se hizo de forma exitosa, el astillero movió el buque a una grada de mayor capacidad para continuar con los trabajos, que «avanzan según lo previsto» para la entrega en la primavera de 2027.

El barco de 85 metros de eslora es la construcción 308 de Nodosa, que como en anteriores ocasiones perfiló un barco con diseño de proa tipo invertido y alta capacidad de producción, con hasta 80 toneladas diarias. «Representa uno de los buques pesqueros más avanzados desarrollados por el astillero en los últimos años», avanzó la empresa marinense.

El «Pesantar 1», esta mañana ya en las gradas del astillero de Marín. / A. A.

La unidad fue encargada por la armadora Pesantar en marzo de 2025 en la que es la mayor inversión de una pesquera viguesa en un solo barco, al situarse en el entorno de los 40 millones de euros. Está pensado para la pesca de merluza negra patagónica y otras especies en aguas argentinas y adyacentes, por lo que Nodosa incorporó un «diseño optimizado y tecnología de vanguardia destinada a mejorar la eficiencia operativa, la calidad del producto y la sostenibilidad de la actividad pesquera».

«Para el astillero Nodosa, este nuevo avance en la construcción del Pesantar 1 reafirma su capacidad para desarrollar proyectos de buques pesqueros de alta complejidad para armadores internacionales, consolidando su posición como referente en el diseño y la construcción de buques de última generación», informó Nodosa.

El pesquero avanza en las instalaciones de Nodosa al mismo tiempo que lo hace el remolcador encargado por la local Armare Marín. Se trata del Cristina A, la séptima unidad que el astillero construye para la empresa de servicios portuarios, que comparte espacio con el contrato más reciente del fabricante: los dos bateeiros asignados por la firma coruñesa Proinsa y la arousana Barlovento.

Ya a flota, el astillero avanza con la producción del Voyager, el arrastrero buque de 79 metros de eslora contratado por Talley's Ltd, de Nueva Zelanda, que fue botado a mediados de mayo. La armadora, por cierto, ha iniciado una campaña para captar a los futuros tripulantes de la embarcación.