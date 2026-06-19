Huelga en Denso Vigo: la plantilla acuerda la medida para forzar cambios en la negociación del convenio

Se confirma la huelga en Denso Vigo, proveedor de, entre otros, Stellantis Vigo. La plantilla validó esta medida de presión en las asambleas realizadas desde el jueves a la noche. El objetivo que persiguen es forzar a la empresa a mejorar su propuesta de cara al próximo convenio colectivo. El descontento en el comité de empresa por el inmovilismo en las conversaciones y en los planteamientos de la dirección se trasladó finalmente a los 330 trabajadores y se confirman así los paros a partir del próximo 5 de julio.

Fuentes sindicales confirmaron a este medio que la plantilla dio el visto bueno a lo decidido por el comité tras la reunión del martes, que ya ponía encima de la mesa la idea de las movilizaciones si el jueves la parte empresarial no variaba su propuesta, como así sucedió.

La negociación del convenio del veinte aniversario de Denso en la ciudad, planteado para los años 2026, 2027 y 2028, está en estos momentos con las posturas de unos y otros muy alejadas, sobre todo en materia salarial. Pese a que el futuro de la planta está asegurado al ganar contratos con Renault (para el Twingo y la gama de furgonetas Flexis) y al haberse reenganchado a la nueva plataforma industrial de Stellantis Vigo (para suministrar bombas de calor), las subidas que propone la empresa son pequeñas.

En concreto, desde Denso Vigo pusieron encima de la mesa alzas de un 1,75% para el primer año, 2% el segundo y 2,75% el tercero, acompañadas de unas primas anuales no consolidables de 200, 300 y 400 euros, respectivamente. Esta última opción está ahora mismo fuera de la negociación.

La parte sindical (el comité lo forman representantes de CIG, CC OO, CUT y USO) considera que existe una diferencia «abismal», ya que ellos plantean subidas de al menos un 5%.