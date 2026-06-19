Hijos de Rivera abre su nueva sede en Agrela y fija su kilómetro cero en A Coruña: “Somos koruños y gallegos”

Corporación Hijos de Rivera inauguró este viernes su nueva sede corporativa en el polígono de Agrela, un edificio concebido para concentrar la actividad de gestión del grupo y simbolizar una nueva etapa en la trayectoria de la empresa.

El acto incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y de un busto dedicado a Ramón Rivera Illade, representante de la segunda generación de la familia Rivera, y contó con la participación,entre otras personalidades, del arquitecto Pablo Gallego, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente ejecutivo de la corporación, Ignacio Rivera, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El arquitecto Pablo Gallego fue el primero en tomar la palabra y destacó la complejidad de una actuación que se prolongó durante cuatro años y que buscó integrar sostenibilidad, funcionalidad y paisaje. Agradeció a la compañía la confianza depositada en su equipo y definió el proyecto como “un diálogo fructífero” en el que era fundamental “reconocer la importancia de lo ya construido”.

Hijos de Rivera inaugura nueva sede en el polígono de A Grela / LOC

Gallego explicó que el complejo ocupa una parcela de 18.000 metros cuadrados, incorpora 150 árboles de 12 especies distintas, una laguna para almacenamiento de agua, 800 metros cuadrados de paneles solares y 4.000 metros cuadrados de suelo radiante. “Es un bosque que ha venido para quedarse en la ciudad”, afirmó.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, calificó la apertura como una “simbólica nueva etapa para Hijos de Rivera” y agradeció a la compañía “su compromiso con la ciudad que la vio nacer”. Rey subrayó el peso de la corporación en la economía local y aseguró que “fue, es y será un factor relevante de nuestra economía”.

También destacó el vínculo emocional de la empresa con la ciudad. “Vemos a la corporación como algo más que una gran multinacional” y “sois bandera de esta ciudad de la que todos estamos orgullosos”, señaló. A su juicio, “vuestros éxitos son sinónimo de porvenir para A Coruña y para Galicia”.

El principal protagonismo recayó en Ignacio Rivera, presidente de la multinacional, que presentó la nueva sede como el inicio de un nuevo ciclo empresarial. “Más que inaugurar un edificio inauguramos una nueva etapa de la compañía”, afirmó.

Ignacio Rivera, durante el acto. / Casteleiro

El presidente ejecutivo insistió en que el inmueble trasciende su dimensión física. “Es un edificio de personas. Aquí dentro hay vida”, señaló durante una intervención en la que repasó la evolución del grupo desde su incorporación a la empresa en la década de los noventa. “Hemos doblado cinco veces la compañía”, recordó.

Rivera aseguró que las aspiraciones de crecimiento continúan intactas. “De aquí a cinco años nuestra ambición es doblar la compañía otra vez”, afirmó, aunque defendió que el crecimiento no ha alterado la esencia de la empresa. “Seguimos siendo una compañía familiar”, dijo. “Somos koruños. Galicia nos ha dado muchísimo posicionamiento” y “seguimos siendo humildes. No somos nada. Y aún nos queda mucho por hacer”, añadió.

El empresario definió la inauguración como “poner un kilómetro cero” y reivindicó el arraigo territorial del grupo: “La corporación está en Galicia y está en A Coruña”. Para Rivera, las nuevas instalaciones son también una declaración de futuro. “Viendo estas instalaciones lo mejor está por venir”, reconoció.

Integrandes de la familia Rivera, delante de la nueva sede corporativa. / Casteleiro

El cierre institucional corrió a cargo del presidente de la Xunta. Alfonso Rueda enlazó la inauguración con la puesta en marcha de la fábrica de Morás, celebrada exactamente hace un año. “Que el ritmo no pare”, bromeó.

El dirigente gallego destacó que la compañía “va presumiendo por el mundo de ser de Galicia” y elogió a la empresa por mantener sus raíces en la comunidad. “Es una empresa familiar y ahí radica gran parte de su éxito, quizá el más importante”, afirmó.

Rueda garantizó el respaldo de la Administración autonómica para que la corporación mantenga su actividad en la comunidad: “Seguiremos estando ahí para que sigáis estando en Galicia”.

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La apertura de la sede refuerza además el carácter terciario de Agrela. La llegada de este equipamiento corporativo contribuye a consolidar el papel del polígono no solo como espacio industrial, sino también como enclave de servicios avanzados y dirección empresarial dentro de la ciudad.