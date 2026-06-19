El 20% de los gallegos con hijos o mayores no puede conciliar por los horarios y las largas jornadas

Los horarios de trabajo impredecibles o difíciles y las jornadas largas son las principales dificultades para conciliar la vida laboral y familiar entre los trabajadores gallegos con responsabilidades de cuidado. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado a partir de una encuesta a la población ocupada de entre 18 y 74 años con personas a su cargo. La encuesta estima que este colectivo está integrado por unas 448.400 personas en Galicia.

El 11,6% señala los horarios impredecibles o difíciles como el principal obstáculo para compaginar ambas esferas, mientras que otro 9,9% apunta a la duración excesiva de la jornada laboral. De todos modos, la mayoría de los ocupados gallegos con responsabilidades de cuidado considera que no existe una dificultad especial para compatibilizar trabajo y familia. En concreto, el 65,7% de los encuestados se sitúa en esta categoría, muy por encima de quienes identifican problemas concretos vinculados al empleo. Un 12,1% menciona otras dificultades relacionadas con el trabajo.

Los datos también reflejan la intensidad de las responsabilidades de cuidado que asumen los gallegos de entre 18 y 74 años. Según las estimaciones de la encuesta, unas 252.100 personas tienen tareas de atención a la pareja o a familiares y, de ellas, casi la mitad dedica 20 horas semanales o más a estas tareas. En concreto, el 49,4% se encuentra en esta situación, lo que equivale a una población estimada de 120.600 personas. Por su parte, el 44,5% dedica menos de 20 horas a la semana al cuidado.

Pese a la carga de cuidados que soporta una parte importante de la población trabajadora, la mayoría no ha realizado modificaciones en su empleo para facilitar la conciliación. De acuerdo con las estimaciones de la encuesta, de las 448.400 personas ocupadas con responsabilidades de este tipo en Galicia, el 71,2% asegura que no ha efectuado ningún cambio laboral con ese objetivo. En términos poblacionales, este porcentaje equivale a unas 320.400 personas.

Frente a ellas, el 28,8% sí ha introducido alguna modificación en su situación laboral para intentar compatibilizar mejor sus obligaciones profesionales y familiares. Este porcentaje representa una estimación de 127.900 personas en el conjunto de Galicia.

Entre las personas de 18 a 54 años que han criado a algún menor de 15 años en Galicia, el 65% afirma haber utilizado en algún momento un permiso por nacimiento de hijo o una excedencia para su cuidado. En términos absolutos, son 350.200 personas de un total de 568.700. Por el contrario, el 33,6% —208.600 personas— señala que nunca recurrió a estas medidas de conciliación.

En 2025, con datos nacionales, el 34,7% de las personas de entre 18 y 74 años se hizo cargo del cuidado de algún familiar. De ellas, el 20,8% atendió exclusivamente a hijos propios o de su pareja menores de 15 años. Entre quienes tenían hijos propios o de su pareja menores de 15 años, el 17,6% recurrió habitualmente a servicios profesionales para su cuidado. Además, uno de cada cuatro ocupados de entre 18 y 74 años realizó algún cambio en su trabajo para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.