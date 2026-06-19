Adiós a la segunda edición de Stonegal en el Ifevi: 5.000 visitantes y seis países

Unos 5.000 visitantes, contactos de calidad, oportunidades de negocios y más de 70 empresas expositoras. Es el balance de la segunda edición de Stonegal, la feria internacional de la piedra natural celebrada en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) entre el miércoles y este viernes. Los organizadores valoraron de forma muy positiva la cita y ya trabajan en la próxima con el objetivo de «consolidar a Galicia como uno de los grandes referentes mundiales» del sector.

Stonegal reunió a 120 marcas y profesionales procedentes de España, Portugal, Italia, China, Estados Unidos y Turquía, los cuales permitieron al Ifevi convertirse en el epicentro internacional de la arquitectura, la construcción y la industria de la piedra natural. Participaron arquitectos, ingenieros, diseñadores, distribuidores y prescriptores procedentes de Europa, Norteamérica, Oriente Medio y el Norte de África.

Uno de los principales hitos de esta edición fue la celebración del Stone Summit, que congregó a 19 expertos internacionales para analizar el presente y el futuro de la arquitectura, la innovación constructiva, la sostenibilidad y las nuevas aplicaciones de la piedra natural. El congreso contó con la participación de algunas de las voces más influyentes de la arquitectura contemporánea, el diseño, la ingeniería y el patrimonio.

Alba Villar

La programación se completó con iniciativas como Stone Global Connect, orientada a fomentar nuevas oportunidades de negocio entre empresas y prescriptores internacionales; la Stone Gala, celebrada en una cantera de granito de O Porriño, donde el arquitecto César Portela recibió el Premio Arquitectura en Piedra Antonio Palacios; y la jornada Stone Experience. Del territorio al proyecto, celebrada este viernes y centrada en el papel de la piedra natural como material estratégico para una construcción más sostenible, eficiente y duradera.

Alejandro Miras, director de Stonegal, destacó que «esta segunda edición confirma que la feria ha encontrado su espacio dentro del calendario internacional del sector». «Hemos conseguido reunir en Galicia a empresas, profesionales, arquitectos y prescriptores de distintos países en torno a una materia que combina tradición, innovación y futuro», comentó antes de subrayar «la capacidad de proyectar internacionalmente el potencial de la industria de la piedra natural».

José Ángel Lorenzo, secretario general del Clúster del Granito, aseguró que «Stonegal ha vuelto a demostrar la fortaleza de un sector que forma parte de la identidad económica e industrial de Galicia y que cuenta con una posición de liderazgo internacional gracias a su capacidad exportadora, su apuesta por la innovación y la calidad de sus productos»: «Es un material clave para afrontar los retos de la arquitectura: sostenibilidad, durabilidad y eficiencia».

Stonegal 2026 fue organizada por Natural Stone Events, con el Clúster del Granito como coorganizador. La cita contó con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Abanca, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Concello de O Porriño. Asimismo, colaboraron el Concello de Vigo, Confindustria Marmomacchine, el Clúster da Pizarra de Galicia y el Ifevi.