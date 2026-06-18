Sistemas antidrón, vehículos autónomos o implementar la IA en defensa: las claves del nuevo centro tecnológico CETEDEX para la industria militar en Jaén

El desarrollo de sistemas antidrones, vehículos autónomos o la implementación de la IA en la industria militar será una realidad próximamente en Jaén. El nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) abrirá dos de sus instalaciones a finales de año. Con una inversión de 220 millones de euros, supondrá uno de los principales polos de innovación tecnológica en Andalucía en el ámbito de la defensa. Este miércoles ha tenido lugar en Sevilla la jornada de presentación del nuevo espacio impulsado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la Diputación Provincial de Jaén, con la colaboración del Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

El destino de esta nueva planta está vinculado con la puesta en marcha de sistemas que refuercen la lucha antidrones, los vehículos autónomos conectados y la implementación de la inteligencia artificial (IA) potenciando nuevas capacidades científico-técnicas en el ámbito militar. En concreto, se trata de 37 proyectos tecnológicos e infraestructuras avanzadas como una cámara anecoica, un simulador antidrón y un túnel láser.

En cifras, la inversión asciende a un total de 220 millones de euros creando un impacto directo e indirecto sobre el empleo al generar 2.500 puestos de trabajo, abarcando desde perfiles altamente cualificados en áreas STEM hasta técnicos de formación profesional y otros perfiles intermedios. Este nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) se extenderá por un total de 640 hectáreas. Dos de sus instalaciones abrirán el próximo mes de diciembre con un centenar de empleados.

Más allá del nuevo CETEDEX en Jaén, Andalucía cuenta con otros proyectos que responden a una sostenida estrategia de diversificación industrial como el Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el acelerador de partículas IFMIF-DONES en Granada, la Agencia Espacial Española en Sevilla, el futuro centro IMEC en Málaga, la conexión ferroviaria de alta velocidad en Almería o el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Cádiz y Huelva.

Un puente entre empresas, tecnología e instituciones

El director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Elías Atienza, ha puesto en valor el modelo de colaboración público-privada para "facilitar el contacto entre las empresas y el sector de conocimiento" con el fin de crear nuevos productos y servicios. Un puente entre empresas, tecnología e instituciones, facilitando la conexión entre la innovación y las oportunidades de desarrollo en sectores estratégicos. "No hay que olvidar que muchas de las aplicaciones que se sacan, que son novedosas de la defensa, pasan después al mundo civil de una forma muy exitosa", ha destacado el máximo responsable de CTA.

En este sentido, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido en la repercusión de la medida sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Jaén. Fernández ha puesto el foco en la diversificación industrial a la que contribuye esta inversión impulsando la competitividad. "Supone el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial de la provincia, generando nuevas cadenas de valor", ha indicado el delegado del Gobierno en la comunidad poniendo el foco sobre la descentralización de proyectos.

Un ecosistema empresarial en la provincia de Jaén

Por su parte, el recién elegido presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto en valor la iniciativa al generar "un ecosistema industrial, empresarial y económico muy importante para la provincia". Ha situado al nuevo CETEDEX como referencia en el ámbito de la defensa para toda Andalucía y España. En el marco de esta estrategia, ha destacado que ya se han instalado en el territorio como Escribano o FMG.

Para el Teniente General, director del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Enrique Campo, ha indicado que la puesta en marcha del nuevo CETEDEX responde a una necesidad identificada en el Ministerio de Defensa hace tiempo, aunque ha indicado que la experiencia de los recientes conflictos "hace que la importancia se multiplique" en un centro de excelencia.

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El encuentro que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha reunido a empresas -como Alysys Robotics, Novaindef y GDELS Santa Bárbara Sistemas-, entidades y profesionales interesados en conocer de primera mano las capacidades de este nuevo centro, concebido como infraestructura de referencia para el desarrollo, ensayo y validación de tecnologías clave para el sector de la Defensa.