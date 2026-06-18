«La demografía y la ordenación del territorio son los grandes desafíos estructurales»

El economista Santiago Lago-Peñas presentó en la sede de la Zona Franca de Vigo el libro «Galicia ante o espello. Mitos, realidades e retos económicos», que recopila sus trabajos elaborados entre 2021 y 2025 para el Informe Ardán. El catedrático de Economía Aplicada de la USC y director del Foro Económico de Galicia analiza la evolución de la economía gallega y sus desafíos y oportunidades.

—¿Cuáles es el mayor mito económico de Galicia?

—El mito fundamental es que Galicia sigue siendo un territorio económicamente pobre. Eso era verdad en el año 2000, cuando estábamos entre las comunidades con menor renta por habitante, pero hoy somos novenos de 17. Galicia protagonizó el mayor avance en renta por habitante de España en lo que va de siglo sin aumentar su población, una anomalía positiva que ninguna otra comunidad ha logrado.

—¿Qué sectores debe potenciar Galicia para seguir creciendo?

—Hay sectores ya consolidados, como la automoción, donde somos muy buenos y debemos seguir siéndolo. También el energético, pero necesitamos que una mayor parte del valor añadido y de los beneficios se queden aquí. Tenemos que ser protagonistas en la eólica terrestre y marina, en las baterías y en los nuevos proyectos energéticos. Y, en general, hay que apoyar todas las buenas ideas y el emprendimiento, sea cual sea el sector.

—La innovación y la digitalización también serán claves.

—Sin duda. La inteligencia artificial está cambiando los parámetros y no podemos quedarnos al margen. Las empresas son conscientes de ello y las administraciones también, pero hay que estar muy atentos porque todo evoluciona muy rápido.

De izq. a dcha., Susana Lama, David Regades, Santiago Lago-Peñas y Daniel Hermosilla, que participaron en la presentación del libro. / Marta G. Brea

—¿La inteligencia artificial favorecerá la destrucción de empleo?

—Todavía no hay consenso. Es una tecnología distinta porque sustituye tareas que antes solo podían hacer las personas. Mi impresión es que acabará haciéndonos más productivos y permitiéndonos hacer más cosas, más que hacer las mismas con menos gente. Habrá actividades que desaparezcan y trabajadores que tendrán que adaptarse, pero la historia económica demuestra una gran capacidad de adaptación.

—¿Podría abrir la puerta a jornadas laborales más reducidas?

—Es uno de los escenarios posibles, aunque, históricamente, cuando aumenta la productividad, la gente suele preferir más ingresos. En cualquier caso, la clave debe ser el diálogo social entre empresarios y sindicatos.

—¿A qué atribuye el mayor absentismo laboral en Galicia?

—El envejecimiento de la población activa explica una parte pequeña. No está claro por qué Galicia presenta cifras más altas y por eso hay que analizar todos los factores. Podemos mejorar en salud laboral, atención sanitaria, coordinación administrativa y control de abusos. No se trata de eliminar las bajas necesarias, sino de reducir el absentismo socialmente indeseable: el derivado de accidentes evitables, retrasos sanitarios, disfunciones administrativas o fraudes.

—¿Qué es lo que más le preocupa del futuro económico de Galicia?

—La demografía y la ordenación del territorio. Necesitamos facilitar que los gallegos tengan los hijos que desean y atraer inmigración ordenada e integrada. También debemos mejorar en el abandono de tierras, los riesgos de incendios, la vivienda y la articulación de ciudades y villas. Son los dos grandes desafíos estructurales.