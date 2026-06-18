La K9 «low-cost» de Stellantis Vigo ya está aquí: el grupo lanza el proyecto SCV para mantener su liderazgo en furgonetas

La furgoneta K9 low-cost de Stellantis Vigo ya es una realidad. El grupo ha presentado de forma oficial el proyecto SCV, la small compact van de la que FARO viene publicando todo su desarrollo desde comienzos del verano de 2024 y hasta que comenzó el montaje de las primeras unidades en Balaídos hace unas semanas. La división para vehículos comerciales de la compañía, Stellantis Pro One, confirmó esta ampliación de gama con la que busca retener su liderazgo en el nicho de las furgonetas compactas frente a los «nuevos competidores cada vez más agresivos». Se trata de una furgoneta que dejó nuevos contratos entre los proveedores (algunos lejos de Galicia) y que llega con novedades de calado, como un asiento plegable en el lugar del copiloto y una mesa modular para adaptarse a lo que necesitan los profesionales.

Stellantis dio la bienvenida a las bautizadas como Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start y Peugeot Partner Active. En un evento digital, el grupo habló por primera vez del proyecto que nació en la era de Carlos Tavares como CEO bajo el nombre interno de SCK, en referencia a smart cost killer: asesina inteligente de costes.

La SCV, como se renombró más tarde, es «una nueva versión» surgida «a partir de las sugerencias directas de los clientes» y destinada a ampliar la gama de las K9, la más vendida de Stellantis a nivel mundial: tiene una cuota de mercado del 48,2% solo en Europa. «Hemos desarrollado un vehículo funcional, cómodo y modular dotado de soluciones originales que constituyen un auténtico argumento diferencial de venta», comentó Eric Laforge, Global Senior Vice President de Stellantis Pro One.

Las cuatro marcas de las furgonetas K9 SCV que se producirán en Stellantis Vigo. / Stellantis Pro One

Según explicó el grupo, esta nueva furgoneta «conserva la misma arquitectura básica» y las mismas dimensiones que las K9, pero cuenta con algunas modificaciones relevantes en el exterior y en el interior. En el primer caso, estos modelos tendrán un parachoques «grande y característico», cuya producción se adjudicó a la planta de OPmobility en Redondela y que es común para las cuatro marcas. En el segundo, desde Stellantis Pro One destacan los paneles de las puertas y el salpicadero, que «se han rediseñado por completo para optimizar el espacio y la ergonomía de los mandos». Este último se asignó al proveedor SMRC Automotive Interiors Spain, de Salceda de Caselas.

Principales cambios

Sin embargo, estos restyling, que suponen un importante ahorro de costes al apostar por componentes más sencillos, llegan acompañados de grandes novedades en el interior. Empezando por Flexiseat: un asiento modular (con el sello de Lear Corporation) para el acompañante que se puede plegar para utilizar el espacio como almacenamiento. «Una absoluta novedad en la clase», señaló el responsable de producto de este segmento, Laurent Beaune, sobre una innovación que viene acompañada de la Modutable, una mesa desmontable que puede utilizarse para trabajar o comer.

El asiento plegable (Flexiseat) de las K9 SCV de Stellantis. / Stellantis Pro One

«Se trata de una primicia mundial que solo está disponible en esta versión y que vuelve a poner de manifiesto la tradicional capacidad de Stellantis de adaptar sus vehículos comerciales a las necesidades de los clientes», informó la compañía, que destacó que estos cambios llegan después de analizar lo que pedían sus clientes: al 40% no les interesa una configuración de tres asientos, ya que el 80% viajan solos durante su jornada laboral.

Ambas novedades no llegan solas, ya que Pro One también presentó otros elementos como Moduconsole (una consola central con posavasos y un compartimento cerrado), Dashbox (un salpicadero con dos guanteras y un posavasos), Drive Drawer (un espacio discreto situado bajo el asiento para guardar objetos pequeños) o Moduwork (una configuración que incluye el tercer asiento centra y que cuando no se necesita se puede transformar para mejorar la funcionalidad). En definitiva, mayor modularidad para ganar espacio y facilitar el trabajo.

La mesa modular extraíble de las K9 SCV de Stellantis. / Stellantis Pro One

«Proporciona la máxima capacidad sin renunciar a nada», señaló el responsable de Producto e Innovación de Stellantis Pro One, Luca Marengo, que estuvo acompañando a Laforge, Beaune y al jefe de marketing de la división, Nuno Morgado Marques. El italiano explicó también que el Flexiseat llegará de serie y marcará «un nuevo hito en el habitáculo».

Fabricación y motorización

Los responsables de Pro One confirmaron que Vigo se encargará de ensamblar estas K9 SCV junto con las que ya produce y que, con ello, se espera un incremento en la producción de una planta que el año pasado batió su récord. La factoría lusa de Mangualde también las fabricará, al igual que la de Tofas en Turquía, que comenzará este año con las K9 actuales.

Desde Pro One eludieron la pregunta sobre el ahorro de costes logrado en términos de producción, pero sí comentaron que se comercializarán con un precio hasta 1.300 más barato en el caso de las que tengan motores de combustión y 3.000 en de las eléctricas.

Y es que las K9 SCV contarán con una estrategia multienergía, con un nuevo sistema de propulsión 100% eléctrico que ofrece una autonomía de 270 kilómetros. Junto a ello, las furgonetas podrán tener tres motores de combustión interna (dos diésel y uno de gasolina) y, como gran novedad, Stellantis confirmó la llega de una versión microhíbrida, un tipo de motor que ya emplea el Peugeot 2008 de Balaídos y cuya integración en las furgonetas adelantó este medio.

En concreto, desde Pro One se refieren a la tecnología MHEV (siglas en inglés para mild hybrid electric vehicle), que «saldrá al mercado el año que viene», pero de la que por el momento no han informado de sus características.