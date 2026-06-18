El Mediterráneo camina hacia un turismo que controle los flujos: "El sector puede crecer pero no en los mismos lugares ni en las mismas fechas"

El cambio del modelo turístico empezó hace ya años en el Mediterráneo, pero en los últimos tiempos, con los problemas que han surgido con la vivienda, con el impacto que los visitantes tienen sobre el medio ambiente y con la proliferación de quejas de los residentes por la difícil convivencia, esa transformación se ha acelerado. ¿Cómo? Pues con administraciones que han regulado los pisos turísticos, que han puesto coto al tráfico de vehículos o que han llegado a acuerdos con las plataformas de reserva de alojamientos. "La adaptación del sector turístico a las nuevas situaciones es algo histórico, se ha producido de forma constante, y estamos en un momento en el que el turismo ya no es 'prêt-à-porter', sino que es ya alta costura, como un traje que se hace a medida", ha sentenciado Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo.

Sánchez ha participado este jueves en una mesa de debate que, bajo el título 'Reinventar el turismo: entre crecimiento y sostenibilidad', ha tenido lugar en el marco del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que organiza el grupo editorial Prensa Ibérica en colaboración con La Caixa y que se ha celebrado en las instalaciones del CosmoCaixa. Junto a la secretaria de Estado se han sentado a la mesa la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé; el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí; la directora general de Booking en Europa Occidental, Mireia Prieto, y el director del sector de la aviación de Moeve, Álvaro Macarro, bajo la moderación de Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza.

El objetivo de las políticas turísticas que apliquen ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también por los agentes del sector privado, debe ser, ha subrayado Sánchez, "que los residentes perciban que el turismo mejora su vida cotidiana y genera oportunidades en el territorio en el que viven". Y para ello, ha indicado, "hacen falta medidas valientes, sobre todo respecto al medio ambiente". Ha habido avances ya, como la ruptura de la temporalidad. "Lo que está claro es que el sector tiene margen para seguir creciendo, pero que no puede hacerlo siempre en los mismos sitios, donde crece la presión, ni en las mismas épocas del año", ha agregado Lagé.

Rosario Sánchez, secretaria de estado de Turismo: "Si el turismo no respeta el medioambiente y redistribuye riqueza, no es viable económicamente" / PI STUDIO

Entre esas medidas, Lagé ha mencionado la nueva tasa turística que se aplica ya en toda Catalunya y cuya recaudación se destina, en un 25%, a políticas de vivienda. O las acciones que ha emprendido el Consell Insular d'Eivissa, que ha puesto límite a la entrada de vehículos a la isla, con un resultado más que satisfactorio, según ha destacado Marí. "El objetivo era que en cinco años solo pudieran circular 17.500 coches y lo hemos conseguido en solo dos ejercicios", ha remarcado el político ibicenco.

Tanto Lagé como Marí han coincidido en que más que cambiar el modelo, "lo que hay que hacer ahora es gestionarlo". Y esa gestión pasa, sin duda, por la colaboración con el ámbito privado. "Estamos totalmente alineados, porque sabemos que el cliente pide cada vez más destinos menos conocidos", ha aseverado Mireia Prieto. "Trabajamos desde hace años en ajustarnos a las regulaciones locales y autonómicas, algo que no es sencillo", ha agregado.

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El sector de la aviación también está realizando su propio proceso de reconversión, ha explicado Macarro, después de asegurar que en España no ha llegado a haber riesgo de cancelaciones por la falta de queroseno registrada por la guerra de Irán. "Somos un país productor y no ha llegado a peligrar el suministro", ha afirmado.