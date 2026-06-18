El alza de los combustibles da al coche eléctrico el «empujón» que le faltaba: las ventas crecen un 84% en Galicia hasta mayo

Los fabricantes de automóviles están tratando por todos los medios que la Unión Europea suavice las normas que limitan las emisiones de CO2. Por mucho que se busquen rutas alternativas y pasos intermedios, las negociaciones ahora en marcha siguen asumiendo que el coche eléctrico llegará sí o sí. Las empresas llevan años trabajando para adaptarse a un mercado que miraba con cierto recelo a este tipo de vehículos, quejándose tanto de los precios como de la autonomía o la infraestructura de recarga. Una tendencia que ha cambiado en los últimos meses, coincidiendo precisamente con el fuerte encarecimiento de los combustibles por las no pocas tensiones geopolíticas globales. Una realidad que en Galicia ha supusesto el empujón que necesitaban los cero emisiones: la escalada de precios reconfiguró la compra, con un alza del 84% en el caso de los eléctricos y un 52% en el de los híbridos enchufables.

Aunque el acuerdo de paz entre EE UU e Irán ha supuesto ya un alivio en el rally de precios del petróleo, con el barril de Brent (de referencia para Europa) cotizando en mínimos desde principios de marzo (por debajo de la barrera de los 78 dólares), los 107 días de conflicto entre ambas naciones sacudieron el tablero de Oriente Medio y dispararon los precios. Indirectamente, esto supuso que el consumidor se lo pensase dos veces a la hora de comprar un coche a gasolina o, sobre todo, diésel. «Aquellos que se mueven mucho y hacen muchos kilómetros hacen sus cálculos», explica Rubén Trillo, jefe de ventas del concesionario Nissan de Rofer Vigo.

Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), la comunidad registró un total de 2.937 matriculaciones de coches nuevos en mayo, un 14,1% más que en el mismo mes de 2025, y un acumulado en lo que va de año de 13.856 unidades, un alza del 22,5%. Con ello, los concesionarios gallegos mantienen el buen ritmo con el que cerraron el pasado curso, aupados por la alta penetración de los vehículos de marcas chinas y, sobre todo, ese tirón de los electrificados.

Datos

La tendencia es más que positiva para los eléctricos y los híbridos enchufables. Hasta mayo, en Galicia se matricularon 2.208 vehículos de los primeros y 6.605 de los segundos, con un alza del 83,3% y del 52%, respectivamente. De esta forma, seis de cada diez vehículos que se comercializaron en los cinco primeros meses de año fueron de este tipo, mientras que los diésel (385 unidades) y los gasolina (2.355) se hundieron un 36,2% y 10,1%, en su caso.

Daniel Morante, gerente de Kia Riasmotor, tiene claro que el alto coste de los combustibles supuso «un empujón» para los coches de bajas o nulas emisiones. «Se ha disparado la venta desde hace tres meses; si el mes pasado vendí 76 coches, 39 fueron 100% eléctricos», ejemplifica. Y lo mismo opina el jefe de ventas del concesionario de Nissan en la ciudad: «Los que llegan más motivados son los que ven el ahorro por la subida de los carburantes», comenta Trillo.

Por su parte, el responsable de Stellantis&You, Carlos Miranda, estima que este tipo de matriculaciones «repuntan, y cada vez más», sobre todo por los planes de ayudas. El experto explica que «pese al alto nivel de incertidumbre», que todavía persiste en el consumidor, y la falta de activación de planes como el Programa Auto+, la gente está apostando por los cero emisiones. «Sobre todo con el vehículo de uso diario, corto recorrido, de ciudad o circuito periurbano», comenta, «porque la mayoría de gente hace menos de 100 kilómetros diarios».

En clave tendencia de mercado, Miranda recuerda que «los jóvenes ya no se acercan al automóvil», pero aquellos que ya tienen un vehículo y están pensando en una segunda unidad apuestan por los eléctricos o los híbridos enchufables porque «cubren sus necesidades». «Es algo que estoy viendo cada vez más», resume.