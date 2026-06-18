DATAlife movilizó más de 40 millones de euros en digitalización e innovación para Galicia desde 2019

Zoomare ha reducido de ocho horas a ocho minutos el análisis de vídeo submarino gracias a sistemas de inteligencia artificial. Néboda Farms usa tecnologías de visión y automatización para realizar el seguimiento y pesaje preciso de plantas en cultivos hidropónicos (sin contacto con el suelo). Y TEMPoS aplica técnicas avanzadas de análisis de imagen para estudiar muestras de criomicroscopía electrónica (técnica que permite observar moléculas biológicas, virus, proteínas y estructuras celulares a muy alta resolución mediante un microscopio electrónico), una tarea que, anteriormente, requería días de trabajo manual especializado.

Son casos de éxito impulsados desde el Hub de Innovación Digital Europeo DATAlife, desarrollado en el marco de la Estrategia Gallega de Hubs de Innovación Digital impulsada por la Xunta. Está enfocado en las ciencias de la vida de Galicia y tiene como misión principal acelerar la transformación digital de las entidades que se encuentran en sus sectores estratégicos. Ayuda a las empresas a introducir tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, internet de las cosas, computación de altas prestaciones y ciberseguridad, facilita el acceso a la financiación y pruebas de concepto y conecta la oferta con la demanda.

Desde su puesta en marcha en 2019, DATAlife ha contribuido a movilizar más de 40 millones de euros en proyectos de digitalización e innovación para Galicia para favorecer el acceso de empresas y entidades a financiación pública y privada destinada a impulsar su transformación tecnológica. Fuentes del hub destacan que la financiación se ha canalizado a través de numerosos proyectos de innovación, digitalización e inteligencia artificial, entre los que destacan EDIH DATAlife, HIBA+, 1HealthAI, AgrifoodTEF y SOSFood, además de iniciativas de apoyo a pymes en agroalimentación, biotecnología, salud, mar o sostenibilidad.

Sus recursos proceden principalmente de proyectos europeos, como el Programa Europa Digital, Horizonte Europa, Interreg POCTEP y otras iniciativas financiadas por la Unión Europea, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en el marco de la Estrategia Gallega de Hubs de Innovación Digital. La misión de DATAlife también es «actuar como puente entre la investigación y la empresa». «Muchas innovaciones nacen en universidades, centros tecnológicos o iniciativas europeas, pero no siempre llegan al mercado», trasladan.

Proyecto europeo

DATAlife cerró en junio su proyecto europeo con un «gran impacto transformador» para la comunidad. Comenzó en 2023 con la misión de impulsar la adopción de tecnologías emergentes dentro del tejido empresarial gallego en los sectores de agro-mar alimentación, forestal-madera, salud-cuidados y biotecnología.

«Se demostró durante estos tres años y medio que es posible construir un ecosistema de innovación sólido y de impacto real», informaron desde el hub antes de señalar que «contó con un consorcio 100% gallego formado por 15 entidades socias, entre centros tecnológicos, universidades, clústeres y empresas, que trabajaron de forma coordinada para ofrecer servicios de digitalización avanzada a pymes, startups y administraciones públicas de toda Galicia».

Uno de los resultados más destacados del proyecto son los 11,6 millones de euros de financiación privada movilizados por empresas e iniciativas del ecosistema gallego, entre las que destacan el fondo Bio&Tech Smart Capital, el Bioinvestors Program y la convocatoria de Espacio de Datos. Además, su alcance «superó las expectativas iniciales», consiguiendo ofrecer un total de 868 servicios y llegando a más de 4.600 personas.

«Casi un 30% de los servicios prestados y más del 60% en valor económico corresponden a la tipología Test Before Invest, es decir, a servicios de asesoramiento tecnológico, experimentación y pruebas de concepto sobre tecnologías emergentes, de diagnóstico de madurez digital o a demostradores tecnológicos. En total, más de 3,1 millones de euros invertidos», apuntó.