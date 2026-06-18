La K9 SCV, de Vigo a Turquía para concentrar un 25% de las ventas frente a competidores «cada vez más agresivos»

La furgoneta K9 SCV (siglas para smart compact van) ya es una realidad. Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo, presentó la nueva versión del exitoso modelo vigués en un evento digital dirigido a la prensa de España y Portugal, en el que desvelaron las principales características y algunos de los objetivos que se fijan con ella. Los principales son hacer frente a unos competidores «cada vez más agresivos», atender las demandas de sus clientes profesionales y concentrar un 25% de las ventas del segmento con estas nuevas unidades de entrada de gama.

Coincidiendo con el 30 aniversario del nacimiento de este tipo de furgonetas compactas, Stellantis organizó un lanzamiento online del modelo que se compaginó con fotos de las plantillas con las K9 SCV en las plantas de Mangualde y de Vigo, dos de las fábricas que se ocuparán de producir estas furgonetas. Según explicaron los responsables de Stellantis Pro One, el modelo supondrá una inyección de producción en estas fábricas que trabajarán para el mercado europeo, mientras que la de Bursa (Turquía, con su socio local Tofas) se encargará de ensamblar para la región de Oriente Medio y África.

Trabajadores de la planta de Mangualde con la nueva furgoneta K9 SCV. / Stellantis

Como ya vino informando este medio desde mediados de 2024, la SCV (que originalmente era la SCK, en referencia a smart cost killer: asesina inteligente de costes) se diseñó como una versión low-cost, más sencilla y con componentes más económicos. Así, por ejemplo, mientras el apartado estético de las K9 es diferente para cada una de las cuatro marcas del grupo (Citroën, Peugeot, Fiat y Opel), dotándolas así de una personalidad propia, con la smart compact van son todas iguales, compartiendo incluso el parachoques negro.

Preguntado por ello, el jefe de marketing de la división, Nuno Morgado Marques, comentó que «las cuatro marcas se complementan» y que esa es, precisamente, una de las «fortalezas» de Stellantis. «Aunque juguemos en el mismo patio nos acercamos a cada cliente con cada marca», indicó. Es, de hecho, uno de los objetivos del nuevo plan estratégico de Stellantis: el regionalizar marcas.

En el interior, más de lo mismo. Sin embargo, es ahí donde las SCV varían mucho con respecto a las K9 actuales de tercera generación. En lugar de los tres asientos, Stellantis ha apostado por uno de copiloto plegable (bautizado como Flexiseat) para ganar espacio y una mesa de quita y pon (Modutable) para poder trabajar, comer o, en definitiva, apoyar cosas. A ello suman nuevos compartimentos en el salpicadero o debajo del asiento.

El evento de presentación de la K9 SCV. / Stellantis Pro One

Para el directivo portugués, con esta versión están «redefiniendo el segmento» de las furgonetas compactas. De hecho, el responsable de Producto e Innovación de Stellantis Pro One, Luca Marengo, espera que «cubrir un cuarto de todas las ventas de este segmento» con las K9 SCV.

A preguntas de los medios, Eric Laforge, Global Senior Vice President de Stellantis Pro One, explicó que la competencia en el segmento de los vehículos comerciales «es dura», si bien por el momento no están sintiendo el aliento en la nuca de los fabricantes chinos, más centrados en el despliegue de sus turismos en el Viejo Continente. «No los veo como una amenaza, sino como una oportunidad para que nos esforcemos en productividad y coste», comentó.

Por último, los responsables de la división explicaron que el modelo se presentará de forma oficial al público en septiembre, durante el Salón del Automóvil de Hannover (IAA). Será el mismo evento que acogerá el estreno del «Box on Wheels», la unidad eléctrica y autónoma para entregas de última milla.