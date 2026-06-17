Warsh estrena su mandato en la Reserva Federal sin elevar los tipos de interés y amplía la divergencia con el BCE

La primera prueba de fuego de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) ha terminado con la decisión más clásica de un banquero central: no hacer nada. Con esta decisión, el hombre elegido por Donald Trump ha optado por el famoso “esperar y ver” y ha mantenido intactos los tipos de interés en el 3,50-3,75% sin grandes sorpresas para el mercado.

Con esta decisión, Warsh vuelve a la cúpula de la Fed tras consolidar la divergencia transatlántica en materia de tipos de interés con el Banco Central Europeo (BCE), entidad que optó por endurecer las condiciones monetarias la semana pasada. De esta manera, el banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia, desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos. La Fed ha tomado otro camino con Warsh a la cabeza, cuya etapa arranca con la inflación en su nivel más alto en cerca de tres años.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán –aún pendiente de oficializarse— ha dado un respiro considerable al mayor banco central del mundo. Con la paz pactada entre Teherán y Washington, el mercado ha recortado las expectativas de una subida cercana del precio del dinero en Estados Unidos, a pesar de que la inflación se sitúa en el 4,2%. En este contexto, los responsables de la entidad monetaria han decidido esperar antes de intervenir en la economía que dirige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Crecimiento de la productividad "fuerte"

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo", ha señalado la Reserva Federal en un comunicado.

El banco central del país norteamericano ha sostenido que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen "fuertes". De la misma manera, el comunicado del banco central estadounidense señala que la evolución del mercado laboral estadounidense se ha mantenido "prácticamente" sin cambios, tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro que alcanza un 4,3%.

El órgano rector de la Fed ha indicado que los precios se sitúan por encima del objetivo del 2% establecido, debido a "las perturbaciones de la oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético", por ello aseveran que el FOMC "garantizará la estabilidad de precios".

Todos los miembros con derecho a voto de la Fed, un total de 12, han mostrado su apoyo a la decisión, por lo que ha salido adelante de manera unánime.

La mayor amenaza ahora son los llamados efectos de segunda ronda, es decir, un repunte en los costes laborales. Aunque estas réplicas aún no han dejado cicatrices en la economía, la inflación en Estados Unidos entra en su quinto año por encima del objetivo del 2% que fija la Fed.