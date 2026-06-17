Stellantis anuncia la búsqueda de más socios para sus plantas en Italia y para la marca Maserati

Stellantis se ha propuesto elevar la ocupación de sus fábricas europeas. Así lo ratificó el propio CEO, Antonio Filosa, durante la presentación del nuevo plan estratégico FaSTLAne 2030, apostando por la reconversión de alguna planta (como la de Poissy) y, sobre todo, por los acuerdos con fabricantes chinos para dejarles espacio en sus instalaciones, considerando incluso la venta. Los ejemplos más claros son el de Leapmotor en Madrid y Zaragoza o el de Dongfeng en Rennes (Francia). Pero no serán los únicos. Filosa ha anunciado que última la búsqueda de socios (presumiblemente también del gigante asiático) tanto para la producción de la marca Maserati como para la factoría de Cassino.

En una audiencia parlamentaria en Roma, el consejero delegado del grupo con planta en Vigo ratificó los planes ya anunciados de Stellantis para Italia, con inversiones por valor de 5.000 millones de euros hasta 2030 que incluirán, entre otros proyectos, el de los «E-Car» en la factoría de Pomigliano d'Arco (que servirá para el regreso del Citroën 2CV). Sin embargo, uno de los platos fuertes de la comparecencia estaba en los planes para Maserati y para la planta de Cassino, con su futuro en el aire.

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, durante su comparecencia en Italia. / Fdv

Filos avanzó que Stellantis está buscando un socio para reforzar la marca premium italiana, a la espera de tomar su decisión «próximamente», como también se comunicó a los sindicatos del país. En concreto, están en conversaciones «con dos socios importantes que pueden aportarnos tecnología, desarrollo e ideas excelentes», sin mencionar si son chinos o no. Cabe recordar que una de las firmas asiáticas con las que mantienen conversaciones es Hongqi, la considerada Rolls-Royce china, o el gigante eléctrico BYD.

Según Filosa, el futuro tendrá un impacto positivo en la producción de las plantas de Cassino y Módena, donde se producen coches Maserati, al tiempo que aprovechó para negar la venta de cualquiera de las plantas del país. Lo que sí busca es repetir la fórmula de Dongfeng o Leapmotor, es decir, que el eventual tendrá menos del 49% de participación.

Sobre los «E-Car», coches urbanos eléctricos pequeños y asequibles, Filosa también habló de un futuro partner. «Está claro que los coches eléctricos son algo que haremos con un socio y estamos ultimando el acuerdo», comentó.