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La plantilla de Denso Vigo está al borde de la huelga por el estancamiento de las negociaciones del convenio

El comité baraja ya la medida, que se decidirá tras la reunión prevista para este jueves con la dirección

El planteamiento inicial es programar los paros a partir del 5 de julio: «Las posturas siguen muy alejadas»

Vista general de la fábrica Denso Vigo en el pológono industrial de Valladares.

Vista general de la fábrica Denso Vigo en el pológono industrial de Valladares. / RICARDO GROBAS

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Plantilla y dirección del proveedor de automoción Denso Sistemas Térmicos España llevan semanas negociando un nuevo convenio colectivo. Hasta la fecha se han producido cuatro reuniones (se cancelaron al menos otras tres) y por el momento fuentes sindicales confirman que «las posturas siguen muy alejadas». La propuesta de la empresa pasa por pequeñas subidas de entre el 1,75% y el 2,75% combinadas con unas pagas anuales no consolidables, una idea que el comité rechaza de pleno. Tanto, que la posibilidad de una huelga está ya sobre la mesa, con todo por decidir tras el nuevo encuentro previsto para este jueves.

Denso Vigo, especializada en climatizadores y proveedor, entre otros, de Stellantis Vigo, cuenta con una plantilla de 330 trabajadores y un futuro más o menos despejado después de haberse reenganchado a la nueva plataforma industrial de Balaídos a través de la producción de bombas de calor. Junto a ello, tiene contratos también con otras empresas, como Renault.

Con esto como telón de fondo, plantilla y dirección negocian el convenio del veinte aniversario de Denso en la ciudad. Sin embargo, el estancamiento de momento es total. La empresa no ha variado su propuesta salarial y los sindicatos que forman el comité (CIG, CC OO, CUT y USO) entienden que existe una diferencia «abismal» respecto a lo que estarían dispuestos a aceptar. Por ello, llegaron a una conclusión: es necesario darle un impulso a la negociación, es decir, apretar a través de una convocatoria de huelga.

Este jueves, el grueso de la plantilla decidirá a través de asamblea si se apuesta o no por una huelga, cuya convocatoria apunta al próximo 5 de julio. La consulta tendrá lugar después de una nueva reunión de los sindicatos con la dirección, en la que la parte de los trabajadores no cuentan que se dé un cambio de rumbo significativo.

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El nuevo convenio será para los años 2026, 2027 y 2028 y desde las centrales sindicales, además de otros cambios significativos, apuntan a subidas salariales por encima del 5%. Así lo plantean, por ejemplo, desde las plataformas de CIG o CC OO, según le hicieron llegar al resto de la plantilla; USO, por su parte, lo sitúa en el 6% y la CUT defiende una vinculación de las subidas con el IPC real.

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