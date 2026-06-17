La piedra natural reúne a más de 70 empresas en el Ifevi: las claves de la feria Stonegal

El Ifevi es desde este miércoles y hasta el viernes el gran punto de encuentro internacional de la piedra natural. Acoge la segunda edición de la feria Stonegal, evento que ofrece una zona expositiva, un congreso con ponencias y la Stone Gala, que se celebra en una cantera de granito de Porriño, donde se entregará el Premio Antonio Palacios, que reconoce la excelencia del trabajo arquitectónico en piedra. La cita ofrece la oportunidad de conocer las innovaciones en este campo, en el que Galicia presume de un peso significativo.

La feria Stonegal está organizada por Natural Stone Events y cuenta con el Clúster del Granito como coorganizador. Participan 120 marcas y más de 70 empresas expositoras: 48 proceden de España, 11 de Italia, ocho de China, seis de Portugal, una de Estados Unidos y otra de Turquía. Acuden arquitectos, ingenieros, diseñadores y prescriptores de referencia procedentes de mercados estratégicos que marcan las tendencias, como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos.

Basta con dar un paseo por la zona expositiva para comprobar la evolución de un sector ligado a la tecnología y la modernidad. Llama la atención la maquinaria de perforación o corte de hilo diamantado de última generación, que promete una reducción del consumo de energía de hasta un 80% y un incremento de la productividad que puede llegar al 50%, así como los usos diferentes que se le puede dar a la piedra: entre lo más curioso, una encimera con inducción invisible, que se puede probar en el estand del Clúster del Granito.

Maquinaria de perforación y corte expuesta en el Ifevi. / Alba Villar

En la inauguración de la feria, intervinieron el director de Stonegal, Alejandro Miras; el secretario general del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo; el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades; y el director de zona en Vigo OP de Abanca, Manuel Alonso. Celebraron la exitosa idea de poner en marcha por segundo año esta cita.

Miras destacó en el acto oficial de inauguración que el objetivo de la feria es «conectar industria, arquitectura, conocimiento y negocio en torno a un material que forma parte de nuestra historia, pero que tiene también un enorme protagonismo en la construcción del futuro». Aseguró que la segunda edición «confirma que existe un interés creciente» por espacios en los que los profesionales de este ámbito «puedan compartir conocimiento, detectar oportunidades y construir alianzas internacionales».

José Ángel Lorenzo, secretario general del Clúster del Granito, aseguró que «la piedra natural vive un momento especialmente relevante gracias a su capacidad para responder a algunos de los grandes retos de la arquitectura contemporánea, como la sostenibilidad, la durabilidad, la circularidad o la identidad de los espacios». Manuel Alonso subrayó la «audacia y esfuerzo de los organizadores», capaces de enfrentarse a un «reto admirable» para dar vida a Stonegal por segundo año consecutivo.

Colaboración público-privada

El conselleiro apuntó la importancia del emprendimiento ligado al territorio, con ejemplos en el gremio de la piedra natural, así como de la colaboración público-privada. Referenció la «problemática» de la mano de obra, que la Xunta intenta paliar con el Programa Retorna Cualifica Emprego, ya que facilita el regreso de gallegos y la llegada de descendientes residentes en el exterior con la ayuda de las empresas, y comentó que es clave el bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo para elevar la productividad.

Caballero indicó que la piedra «está en el ADN» de Vigo desde que levantó sus murallas o en las «mámoas de Candeán» hasta la actualidad, presente en la «humanización de 700 calles», en las que también hay verde y flores. «Pisamos un granito excepcional», añadió, a la vez que destacó que Stonegal ejemplifica «la paz, la convivencia entre los distintos países». Lorenzo comentó que la piedra, «seña de identidad» de Porriño, es el reflejo de «generaciones de trabajo, esfuerzo, compromiso e identidad propia».

Por su parte, Regades valoró que Stonegal se celebre en el Ifevi, ya que Galicia y el norte de Portugal «lideran el mercado mundial». «Habéis sabido aprovechar muy bien el perfil y recorrido ferial de esta ciudad para beneficio de todo el tejido económico que se mueve alrededor de la piedra natural», señaló. También destacó la importancia de la colaboración público-privada. Manuel Alonso indicó que esta industria «aúna tradición, innovación y sostenibilidad, tres signos distintivos que también definen el modelo de Abanca».