Inditex subirá un 12% los sueldos de los casi 30.000 empleados de la red de tiendas hasta 2028 y mejora la retribución de domingos y festivos

La nómina de los casi 30.000 empleados de Inditex en su red de tiendas subirá un 4% anual en los próximos tres ejercicios. El acuerdo de la compañía con CC OO contempla que el salario por jornada completa alcance los 21.459,73 euros en 2028 en los trabadores de nivel 1; 23.844,15 euros en los de nivel 2; 26.228,56 los de nivel 3; y 29.209,08 euros los de nivel 4. Los importes mínimos de la Garantía de Ingresos Fijos de Inditex (GIFI), que se sitúa ahora mismo en 624 y 1.040 euros, suben también en esa misma proporción, incluido un 4% de atrasos a cargo de 2025.

Tras la polémica por las negociaciones del primer convenio general de la mano de la patronal ARTE, impulsada, entre otras grandes firmas del comercio textil, por el propio grupo gallego, y del que se desvincularon otras formaciones como UGT y CIG, este nuevo marco de condiciones laborales en Inditex, que renueva el firmado en febrero de 2023, supone «una mejora clara», según CC OO, y se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Incluye otros avances en medidas sociales. La ayuda de nacimiento pasará de los 450 euros actuales a 506,19 euros en 2028. Por material escolar sube desde los 200 euros a 225,97; por familiar a cargo, también 200 euros, alcanzará los 224,97; la de guardería (170 euros) se incrementará hasta los 191,23 euros; por estudios universarios y otra formación salta de 500 a 562,43 euros; y la de adopción, que actualmente alcanza los 600 euros, llegará a casi 675 euros.

La subida se aplicará, además, a la compensación por domingos y festivos, que se moverá entre los 11,25 y los 27 euros, en función del tipo de contrato. Inditex homologará en todas las cadenas la ayuda de 100 euros por matrimonio o pareja de hecho. La compensación por trabajo remoto será de 0,30 euros por hora. El primer día de ventas en momentos especiales como las rebajas o el Black Friday se abonará el 30% del precio/hora. La compañía podrá conceder préstamos personales a un interés del 0% con amortización en 90 cuotas de entre 2.000 euros (para los trabajadores con menos de 18 meses de antigüedad) y los 10.000 euros.