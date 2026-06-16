La Zona Franca de Vigo acoge un encuentro del ICO con más de 60 empresas

Más de 60 empresas participaron este martes en una jornada celebrada en el Auditorio de la Zona Franca para conocer las nuevas líneas de financiación que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de impulsar su crecimiento y facilitar su salida a mercados internacionales.

El encuentro contó con la participación del delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, así como de Javier González, coordinador nacional de asesores territoriales del ICO, y Javier Lourido, asesor territorial en Galicia. Ambos fueron los encargados de presentar las líneas ICO Crecimiento e ICO Exportadores, dos instrumentos diseñados para facilitar el acceso al crédito y respaldar proyectos de expansión empresarial.

Durante la jornada, los responsables del organismo explicaron que estas herramientas buscan eliminar obstáculos financieros para las pymes y ofrecer plazos de amortización amplios, con el fin de favorecer tanto el crecimiento de las compañías como sus procesos de internacionalización.

Oficina en Vigo

Regades destacó que Vigo alberga desde finales de 2025 la primera oficina de representación del ICO en Galicia gracias al convenio suscrito entre ambas entidades. Destacó que este paso refuerza el peso económico de la ciudad y consolida a la Zona Franca como uno de los principales polos empresariales del noroeste peninsular.

El delegado recordó el papel desempeñado por el ICO en los últimos años a través de iniciativas como las líneas puestas en marcha durante la pandemia, los programas de digitalización o las medidas de apoyo ante situaciones extraordinarias. Defendió que los nuevos instrumentos financieros representan una oportunidad para mejorar la competitividad del tejido empresarial gallego y reforzar su presencia en mercados exteriores.

Una de las principales novedades es la línea ICO Crecimiento, dirigida a pequeñas y medianas empresas con dificultades para acceder a financiación en condiciones competitivas. El programa está destinado a compañías con más de cuatro años de antigüedad y sede, establecimiento o actividad en España que destinen los recursos obtenidos a proyectos de expansión o internacionalización.

Ampliar o modernizar instalaciones

Los préstamos pueden financiar actuaciones como la ampliación o modernización de instalaciones, la adquisición de maquinaria y equipamientos, el desarrollo de activos intangibles o incluso operaciones destinadas a facilitar el relevo generacional dentro de las empresas. También contemplan inversiones orientadas a incrementar la capacidad productiva o mejorar las condiciones de acceso a financiación.

Además, los responsables del ICO destacaron el carácter completamente digital del programa. A través de la plataforma ICO Online, las empresas pueden realizar todos los trámites, desde la solicitud inicial hasta la firma notarial del préstamo, sin necesidad de desplazamientos.