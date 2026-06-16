Urovesa estrena en París el nuevo Vamtac AX4: más carga, más protección y una plataforma lista para nuevas misiones

La empresa compostelana Urovesa presenta por primera vez en la feria Eurosatory 2026 su nuevo VAMTAC AX4, una evolución de su vehículo táctico pensada para el transporte de personal y diseñada para operar en escenarios exigentes.

El certamen se celebra en París del 15 al 19 de junio y reúne a compañías internacionales del sector de la defensa y la seguridad. Urovesa acudirá con esta nueva plataforma, que amplía las capacidades del VAMTAC ST5, el modelo más conocido de la compañía hasta ahora.

El VAMTAC AX4 cuenta con una carga útil de cuatro toneladas y puede transportar hasta 11 tripulantes, incluido el conductor. La empresa destaca además su alto nivel de blindaje, una de las principales características de esta nueva versión.

Más protección sin perder movilidad

Según la compañía, el nuevo vehículo ha sido concebido como una plataforma ágil en todo terreno, con sistemas mecánicos que le aportan alta movilidad y tracción total. Su objetivo es permitir el transporte de personas y carga en entornos climáticos y orográficos difíciles, garantizando capacidad de despliegue en distintas zonas de operaciones.

El nuevo Vamtac AX4 dispone de más carga, más blindaje y versiones para distintas misiones / cedida

El diseño del VAMTAC AX4 incorpora materiales combinados de blindaje, con protección balística y frente a minas y artefactos explosivos improvisados, conocidos como IEDs. Urovesa subraya que esta protección se combina con aspectos como la ergonomía, la comodidad para los ocupantes, la estabilidad y la movilidad

Una de las claves del nuevo modelo es su diseño modular, escalable y con arquitectura abierta. Esta configuración permite adaptar el vehículo a diferentes usos más allá del transporte de pelotón.

Entre las posibles versiones figuran configuraciones como puesto de mando, ambulancia, sistemas de defensa aérea o soluciones de guerra electrónica. La compañía señala que esta arquitectura permite incorporar las tecnologías necesarias para operar en entornos complejos multidominio.

El ST5 también viaja

Junto al nuevo VAMTAC AX4, Urovesa expondrá también un VAMTAC ST5 blindado, su plataforma más conocida. Este modelo destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación y está actualmente en servicio para el desarrollo de más de 60 aplicaciones diferentes.

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Los dos vehículos estarán expuestos en el estand de Urovesa, situado en el Hall 6-F210, dentro del pabellón de España en Eurosatory 2026.