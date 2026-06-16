Freire Shipyard y Tesol se unen para formar trabajadores de calderería y tubería para el naval vigués
La iniciativa está dirigida a personas desempleadas y se ofertan 15 plazas
Participan también las auxiliares Montaxes Agorpa, Montajes Esmega, JJ Naval, Montajes Cancelas y Steelwelding
El naval vigués lleva años lamentando la falta de mano de obra. Astilleros y auxiliares se las ven y se las desean para cubrir diferentes puestos de la cadena, con especial énfasis en el apartado de los soldadores o caldereros pese a las no pocas iniciativas para intentar paliar la escasez de efectivos, apostando por la formación y la inclusión tanto de personal extranjero como de mujeres en un sector principalmente masculino. Ahora el astillero Freire Shipyard y la también viguesa Tesol se han unido para formar caldederos y tuberos.
Ambas empresas han informado de esta iniciativa que nace al calor del programa Galicia Suma Talento 2026-2029, el plan estratégico de la Xunta de Galicia para impulsar la formación, la empleabilidad y la contratación estable en el tejido empresarial gallego
El proyecto ofertará una quincena de plazas dirigidas a personas desempleadas y, según explican Freite y Tesol, «se desarrollará bajo un modelo de formación con compromiso de contratación para atender las necesidades de personal del sector».
Freire dispondrá de sus dos astilleros en la ciudad para facilitar la formación y la integración en una iniciativa en la que también colaboran auxiliares del naval olívico como Montaxes Agorpa, Montajes Esmega, JJ Naval, Montajes Cancelas y Steelwelding.
Los interesados en formar parte de este programa pueden inscribirse a través de Formavigo, empresa del grupo Tesol, o mediante la plataforma oficial de la oficina virtual de empleo de Galicia, Diplos.
La iniciativa se suma a la impulsada en las instalaciones de Armón (en la antigua Hijos de J. Barreras) por parte de Quattro Formación, que puso en marcha una unidad formativa de empresas (UFE) que contó también con ayudas de Xunta.
Y es que la falta de mano de obra es uno de los temas más comentados en esta industria. De hecho, fue una de las conclusiones que dejó la celebración de la feria Navalia el mes pasado en el Ifevi.
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