La feria Stonegal seduce a la industria china en su segunda edición y aspira a crecer un 50% tras lograr el estatus de «internacional»

Stonegal da el pistoletazo de salida a su segunda gran edición esta semana. Entre el 17 y el 19 de junio se volverá a teñir de piedra natural todo el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), donde más de 120 marcas de 75 empresas expositoras harán negocios y pondrán en valor el granito y la pizarra gallega, entre otros materiales, de la mano de la rama técnica del sector; todo dentro de un evento que acogerá también una cumbre mundial de arquitectura y distinguirá al prolífico César Portela en una nueva gala a pie de cantera. «Vamos a intentar entre todos que la ciudad tenga una cuarta feria industrial de referencia», señala en declaraciones a FARO el director del evento, Alejandro Miras, a nada de arrancar. Sobre el tapiz del salón, como novedad, habrá un escuadrón de 14 empresas chinas —eran solo dos en la primera entrega—, todas ellas proveedoras de maquinaria especializada para las compañías extractoras y procesadoras que también estarán presentes luciendo músculo.

Ni el tejido productivo de Galicia y del resto de España, ni firmas procedentes de Portugal, Italia, Brasil, India y Turquía se perderán tampoco esta cita, que pondrá otra vez a la urbe olívica en el centro del mapa de la industria. Bajo el lema «Natural Stone Only», el encuentro servirá para reivindicar las bondades de los recursos mineros autóctonos frente a competidores de última generación como el porcelánico o los sinterizados, algo imprescindible para evitar el retroceso que amenaza al conjunto del ecosistema.

La gran ambición de Stonegal es seguir creciendo y para ello será clave conseguir el estatus de «feria internacional», un reconocimiento oficial que concede la Secretaría de Estado de Comercio y que, en la práctica, funciona como un sello de prestigio para cualquier evento profesional con vocación exterior —en Vigo ya hay dos, Conxemar y Navalia, a los que se suma Mindtech como tercer gran foro—. No depende solo del tamaño ni de la voluntad de sus organizadores: para lograrlo, Stonegal deberá acreditar al menos tres ediciones celebradas con regularidad, un mínimo del 10% de expositores extranjeros y un 5% de visitantes llegados de fuera, además de recibir informes favorables de la Dirección Territorial de Comercio y del ICEX tras visitar su última entrega.

El cuarto encuentro, previsto para 2028, sería por tanto el primero en el que el certamen vigués podría aspirar a ese salto. Entrar en el calendario oficial de ferias internacionales supondría aparecer en los circuitos institucionales del comercio exterior, ganar difusión, reforzar la capacidad de atraer empresas y abrir la puerta a más apoyos públicos. «En ese momento cambiaría el panorama», resume Miras, que calcula que la feria podría llegar a crecer un 50% con esa distinción.

Pero el objetivo no es únicamente engordar cifras, sino consolidar en Vigo un espacio que durante años ocupó Madrid con el antiguo Salón Piedra. La organización asume que la ciudad no compite en conexiones aéreas con la capital, pero sí reivindica el peso del granito gallego, la fuerza tractora del sector y el atractivo de un entorno que permite diferenciarse de otros recintos. Una ventana para crecer en empresas, estands e inversores antes de que otros territorios intenten crear su propio escaparate nacional de la piedra natural.