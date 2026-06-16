Darlim adquiere Eurochem meses después de hacerse con la madrileña Maudel

A finales de octubre de 2025, el grupo porriñés Darlim, referente en la distribución de soluciones integrales de higiene y limpieza profesional, anunció la adquisición del 100% de la compañía Maudel, distribuidor especializado en maquinaria y útiles de limpieza profesional. Esta operación fue un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y excelencia, que refuerza ahora con la compra de Eurochem, histórica compañía con sede en Valladolid dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para limpieza profesional e industrial.

La operación refuerza la presencia de esta empresa en el noroeste peninsular y amplía su capacidad industrial y liderazgo en el sector. «Es un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento de Darlim y consolida su presencia en Castilla y León, sumándose a las delegaciones y estructuras ya operativas en Galicia, Asturias y Madrid», destacan desde la compañía, que, con este movimiento, ya supera los 120 empleados. Se hace más grande «manteniendo su carácter de empresa familiar y su apuesta por el crecimiento sostenible».

Sus ventas superan ya los 44 millones de euros y la hoja de ruta para una expansión «sostenida» prevé alcanzar los 50 millones en 2027. Se verá impulsada por la compra de Eurochem, con una reconocida trayectoria en el mercado castellanoleonés. Aporta al grupo una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones químicas para sectores como la industria, la sanidad, la hostelería y las empresas de servicios. Darlim pone en valor su «excelente reputación, gran conocimiento técnico y valores, muy similares» a los suyos.

«Estamos convencidos de que, juntos, construiremos una organización más fuerte, más competitiva y mejor preparada para afrontar los retos del futuro», señaló Indalecio Cuevas, presidente del grupo Darlim. La operación, según explica la compañía familiar, permitirá «combinar la capacidad industrial y el conocimiento técnico de Eurochem con la estructura comercial, logística y de servicio de Darlim, generando importantes sinergias y ofreciendo una propuesta de valor aún más completa y competitiva para los clientes».

Darlim confirma que mantendrá la actividad de Eurochem en Valladolid y «continuará apostando por el talento y la experiencia de su equipo humano, garantizando la continuidad de las relaciones comerciales y del servicio a clientes y proveedores». La operación permite a la firma gallega, fundada hace más de 43 años, ampliar su capacidad productiva, reforzar su catálogo de productos y «consolidar una red de proximidad que ya presta servicio desde Galicia, Asturias, Madrid y Castilla y León, además del resto del territorio nacional».

Darlim ofrece productos químicos, maquinaria, robótica, consumibles, equipamiento y servicios técnicos a clientes de sectores como la industria, la sanidad, la hostelería, las administraciones públicas y las empresas de servicios. La compañía transformó recientemente su organización interna con dos áreas de negocio diferenciadas para distribución y maquinaria. El objetivo: tener «una estructura cada vez más especializada» a la vez que se apuesta de forma decidida «por la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia y el servicio al cliente».