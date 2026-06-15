La Xunta admite la falta de bienestar laboral en las empresas para frenar las bajas laborales, con una duración media de más de 77 días en el primer trimestre

El grupo de trabajo de la Xunta con los agentes sociales para la mejora del bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo creado en el seno de la Mesa del Diálogo Social en Galicia celebró el pasado viernes su tercera reunión. En la primera participó el equipo redactor del polémico informe de las universidades de Vigo y Santiago que estima un coste de 2.000 millones de euros por los gastos en prestaciones y la actividad perdida porque alrededor del 40% de las ausencias no se cubren. «Con los factores habituales no somos capaces de explicar por qué Galicia tiene más absentismo que el resto», reconoció el coordinador del análisis, Santiago Lago.

A la segunda cita, ya sin CC OO tras su plante acusando a la administración gallega de una «campaña de estigmatización de las personas trabajadoras» para ocultar su responsabilidad por el colapso del sistema sanitario, acudieron representantes del instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), la Inspección de Trabajo y otros organismos conocedores del día a día en los centros de trabajo. Y en este tercer encuentro estuvieron responsables de Recursos Humanos de varias empresas. La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración habla ya abiertamente de falta de cultura del bienestar en las empresas: «es necesario intervenir en las condiciones organizativas, en la motivación, en el clima laboral y en el rendimiento de las personas trabajadoras».

Entre enero y marzo, según los datos que acaba de publicar la Seguridad Social, en la comunidad se registraron 86.678 bajas laborales nuevas. Son 963 al día, tras un notable descenso del 10,7% en comparación con el mismo periodo del pasado año (97.056). Ourense encabeza el recorte con una caída del 13,8% (9.239 incapacidades temporales); en Lugo bajaron el 12,1% (8.281); el 11% en A Coruña (37.498); y el 8,9% en Pontevedra (31.660). En todo el país descendieron también cerca del 11%, hasta los 2,4 millones de procesos. El retroceso es generalizado entre las comunidades. Destacan Aragón (-15,9%); Cataluña (-15,5%); y País Vasco (-14,3%).

Duración media de las bajas laborales finalizadas en el primer trimestre de 2026 / Hugo Barreiro

Durante el primer trimestre también finalizaron 81.308 procesos en Galicia y 85.006 estaban todavía en vigor. Merman las bajas, pero la duración sigue la tendencia ascendente que colocó a la comunidad a la cabeza de España en los tiempos. Las bajas finiquitadas hasta marzo se alargaron de media 77,47 días. Son 5 días más que en los primeros tres meses de 2025 y cerca de 35 días por encima de la duración media nacional (42,9 días). Las otras autonomías con procesos más largos son Extremadura (75,95 días), Asturias (69,12 días), Melilla (59,91 días) y Cantabria (59,47 días).

La duración dentro de Galicia varía mucho en función del perfil de trabajador. En los cotizantes de Régimen General, con 73.129 bajas finalizadas en el trimestre, la media son 70,62 días. En los profesionales de la pesca y otros afiliados al Régimen Especial del Mar roza los 201 días (1.179 bajas); entre los autónomos, un colectivo de mucho peso en el mercado laboral autonómico, son 128 días y 7.000 procesos ya de alta.

Antes de las medidas

El balance del primer trimestre arroja la fotografía previa al anuncio del presidente de la Xunta de un plan para atajar las bajas laborales durante el debate de estado de la autonomía a principios de abril. Alfonso Rueda desató la polémica por su intención de dar más poder a las mutuas para decidir el alta. Hasta ahora, su informe es solo una recomendación y la decisión final depende del médico de cabecera. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advirtió al titular del Ejecutivo autonómico de la vulneración de las competencias estatales.

La Xunta ha ido limando el mensaje, hablando siempre de medidas, como el pago de pluses a los médicos, que no interfieren con la potestad estatal «y velando en todo momento por los derechos de las personas trabajadoras». La consellería de Emprego insiste en que el grupo de trabajo pretende «hacer un análisis de benestar laboral en las empresas gallegas y del impacto de las incapacidades temporales». «Este diagnóstico facilitará la adopción de medidas o de herramientas coan las que optimizar el funcionamiento del sistema», detalla el departamento liderado por José González, que asume la existencia de bajas «evitables» mediante «la apuesta por mejoras en el ambiente laboral, la prevención de riesgos y la salud en el trabajo».